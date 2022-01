Sverige skjøt på Norges skive: – For et amatørteater

Russland vant lørdagens verdenscupstafett i skiskyting foran Tyskland og Hviterussland.

For det norske «nødlandslaget» – uten OL-uttatte utøvere – ble det sjuendeplass etter en svært merkelig stafett.

Det ble en nærmest absurd scene da Aleksander Fjeld Andersen på første etappe skulle skyte stående. Selv skjønte han tilsynelatende ingenting. Det gjorde heller ikke NRKs kommentatorer.

– Hva skjedde med skiva der?, undret ekspertkommentator Ola Lunde.

– Ja, hva skjedde der?, istemte kommentator Andreas Stabrun Smith.

Da hadde den norske stafettdebutanten først tilsynelatende skutt tre treff og to bom på rekordtid, før skiva ble fylt uten at han hadde skutt ekstraskudd.

– Jeg tror det er noen som har skutt på skiva hans, antydet Lunde.

– Ja, det tror jeg det er, sa Stabrun.

RÅDVILL: Aleksander Fjeld Andersen endte i totalt uventet trøbbel. Foto: Matthias Schrader / AP

– Alt ødelagt

– Nå står Fjeld Andersen og skjønner ingenting, dette var kjempedramatisk. Her er det fullstendig, hvis vi tenker at dette rennet er verden, helt krise for det norske laget, måtte han konstatere.

Og fortsatte:

– Plutselig var skiva full, og Aleksander Fjeld Andersen står her. Og så er alt ødelagt. Dette løpet er over fort Norges del. For et amatørteater.

Det endte med at Fjeld Andersen fortsatte å skyte på en annen skive før han også måtte ut i to strafferunder før han fortsatte.

Etter hvert viste det seg at det svenske Peppe Femling som hadde skutt på Norges skive.

Skjøt seks-åtte treff, måtte gå to strafferunder

Slik er Aleksander Fjeld Andersens beretning om det som skjedde:

– Det er det merkeligste jeg har opplevd noen gang. Jeg stiller meg opp på skive 18 og har svensken ved siden av meg. Og så skyter jeg førsteskuddet mitt og treffer på det. Så detter plutselig blink to ned samtidig. Og så går jeg av reaksjon på tredjeskuddet og treffer på den.

– Så fortsetter blinkene å dette. Så ser jeg bare at nå kommer jeg til å stå igjen med skudd i kammeret, så jeg tar opp armen. Det skjer ingenting. Så tar jeg opp armen igjen, og så får jeg noen vink. Så tar jeg ned børsa og får noen bort til meg. Så får jeg til slutt dratt opp skiva og skyter ut skuddene mine, så sier jeg at jeg har skutt fem skudd og spør hva jeg skal gjøre. Jeg får beskjed om å skyte tre ekstraskudd i tillegg, for det var jo flere blinker igjen.

– Så jeg skyter jo … jeg tror jeg har seks treff, minimum. Om ikke sju-åtte treff. Så får jeg beskjed om å gå to strafferunder etter det. Så det var merkelig. Jeg bare gjør akkurat det jeg får beskjed om, og så håper jeg vi får fratrekk for det som skjer, men det ødelegger hele løpet.

Femling: – Ba om unnskyldning

Svenske Femling forklarer fadesen slik overfor NRK:

– Jeg skjønner ingenting. Det var mange som kom inn samtidig. Så skyter jeg vel tre-fire blinker på Norges bane.

Den rutinerte verdenscupløperen legger seg flat:

– Sist jeg gjorde det så var jeg vel 8-9 år. Det er trist. Det er ikke bare for min del, men Norges og de som skal ta over etter meg. Jeg ba selvsagt om unnskyldning. Ingen vil at det skal bli sånn, men samtidig er det ikke så mye å gjøre med. Men jeg gjorde det ikke med vilje i hvert fall.

– Komplisert kryssild

Norge fikk godskrevet to minutter på grunn av det som skjedde, noe renndirektør Borut Nunar forklarer på denne måten:

– De går nå med minus to minutter ettersom han ventet 1 minutt og 15 sekunder på standplass da svensken skjøt på hans blink. Det var en komplisert kryssild, så det tok tid med å finne ut av alt. Dessverre fikk han også beskjed om å gå to strafferunder. Han får 45 sekunder for de to strafferundene. Det blir totalt to minutter.

– Hvorfor fikk han beskjed om å gå to strafferunder?

– Det var vanskelig å se hvem som skjøt på hvilken blink. Det var fortsatt blinker som ikke var skutt på. Det var riktig reaksjon der og da. Vi visste ikke, sier Nunar.

Til slutt endte Norge foran Sverige, etter en strålende sisteetappe av Erlend Bjøntegaard. Han skjøt feilfritt og gikk en strålende sisterunde.