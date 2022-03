Mareritt for Hauger da han gikk fra ledelse til sisteplass: – Ikke til å tro

Hauger fikk en glimrende start fra beste startposisjon i lørdagens sprintløp og ledet med god margin tidlig.

Men på en trang bane i Jeddah ble det imidlertid raskt dramatisk.

Etter åtte runder, og to sikkerhetsbiler som følge av ulykker, lå Hauger fortsatt i tet da det oppsto en mildt sagt underlig situasjon.

Hauger var den eneste som kjørte inn i «pitlane», tilsynelatende på beskjed fra Prema-lagledelsen, men det viste seg å være en stor tabbe.

Hauger: – Jeg forstår det ikke

Løpsledelsen mente nemlig at dette var et ulovlig trekk, til tross for at Prema og de andre lagene skal ha fått to klare beskjeder om nettopp å hente førerne inn til pitlane.

Men løpsledelsen trakk tilsynelatende tilbake denne beskjeden akkurat tidsnok til at de andre førerne rakk å unngå pitlane, og dermed var marerittet til Hauger et faktum.

Hauger ble dermed flyttet ned til 12. plass og fikk en ti sekunders straff for å ha kjørt ulovlig inn i «pitlane».

Det gjorde at han gikk fra ledelse i løpet til sisteplass.

– Jeg forstår det ikke. Hvis man får bekreftelse om å komme inn, hvorfor får vi da en jævla straff fra løpsledelsen, sa en tydelig opprørt Hauger på radioen.

Dennis Hauger har fått en tøff start i Formel 2. Foto: Cicilie S. Andersen / Cicilie S. Andersen

– Ikke til å tro

Dette er andre løpshelg på rad at Hauger har marginene mot seg. Også sist helg ble han offer for marginer imot, da etter dårlig strategiske valg av Prema-ledelsen.

– Det er ikke til å tro at han skal ha så uflaks. Hvor mange slag i trynet skal han tåle, sa en forfjamset Viasport-kommentator Atle Gulbrandsen.

Det er foreløpig usikkert om det var løpsledelsen eller Prema som tabbet seg ut.

– Dennis hadde ikke kjørt inn i pitlane om han ikke hadde fått beskjed fra laget. Han gjør nok som han fikk beskjed om, sa Henning Isdal på Viaplay.

– Denne sesongstarten går fra vondt til verre, sa Viasport-kommentator Atle Gulbrandsen på sendingen.

Seieren gikk til Liam Lawson, som anses å være en av Haugers argeste konkurrenter.

Hauger endte på 17. plass, sist av bilene som fullførte løpet.

Han må altså fortsatt vente på sesongens første poeng i Formel 2. Søndag starter Hauger i tiende startposisjon i hovedløpet.