– Jeg er 55 år gammel, og dette er første gang jeg opplever en menneskejakt. Jeg kan takle det. Jeg er moden. Jeg tror ikke spillerne takler det like bra.

Det var Jose Mourinhos første ord til BT Sport, vist på TV2, etter at snuoperasjonen mot Newcastle var et faktum.

Manchester United har slitt stort denne sesongen, men det har virkelig dagens gjester også gjort. Før kveldens kamp på Old Trafford hadde ikke Newcastle tatt ledelsen i en eneste kamp i Premier League 2018/2019. De stod med to poeng etter sju kamper.

Likevel sjokkerte laget fra Nord-England i åpningsminuttene.

1–0 kom etter et Newcastle-innkast, på egen banehalvdel. To trekk etter innkastet var Kenedy igjennom. Han rundlurte Ashley Young, og satt ballen sikkert bak David de Gea. Ashley Young var også involvert på 2–0. Yoshinori Muto mottok ballen inne i 16-meteren, danset rundt med Young, før han doblet ledelsen.

Da hadde kampen ikke rukket å bli mer enn ti minutter gammel. Dette er første gang i Premier Leagues 26 år lange historie at Manchester United har sluppet inn to mål i løpet av de første ti minuttene, hjemme på Old Trafford.

Det resulterte i at manager José Mourinho valgte å bytte ut midtstopper Eric Bailly etter 18 minutter. Han ble erstattet av Juan Mata, uten at hjemmelaget klarte å slå tilbake før hvilen.

FORBANNET: Manager José Mourinho viste ekstremt tydelig hva han mente om å slippe inn to mål i løpet av de ti første minuttene mot Newcastle. Foto: PHIL NOBLE / Reuters

– Som å se United under Ferguson

Etter pausen var de røde fra Manchester langt bedre, selv om Nemanja Matic blåste ballen over et åpent mål fra 6–7 meter. Da Juan Mata viste hvor presis han kan være, ved å prikke inn et frispark fra 20 meter, var håpet tent.

Fem minutter senere satt utligningen, signert Anthony Martial. Vingen kombinerte strålende med landsmann Paul Pogba, og avslutningen var så god som den måtte være for å overliste en ellers strålende Newcastle-keeper Martin Dúbravka.

Og i det klokken passerte 90 minutter kunne Mourinho, og ikke minst utskjelte Alexis Sánchez, slippe jubelen løs. Chileneren var på rett sted til rett tid, kom først på et innlegg fra Ashley Young, og fikk stanget ballen i mål.

Det som så bekmørkt ut halvveis, resulterte i tre kjærkomne poeng for Manchester United. Brått spilte Jose Mourinhos Manchester United storslått angrepsfotball.

– Plutselig kjente vi igjen Manchester United. Det var som å være tilbake i Fergusons tider, de løpte fremover alle mann og skapte vanvittig med sjanser. Hvorfor kan ikke United spille slik oftere?, spurte Brede Hangeland retorisk i TV2s Premier League studio etter kampen.

– Rashford så trist ut, McTominay var redd

Presset mot José Mourinho har vært skyhøyt de siste ukene, etter det som må kunne kalles en katastrofal start på sesongen. Før kveldens seier stod Manchester United med tre seire, en uavgjort og tre tap i Premier League 2018/19.

I går skrev The Mirror at Jose Mourinhos dager som Manchester United-manager var talte. Uavhengig av resultat mot Newcastle, kom portugiseren til å få sparken i løpet av helgen. Ryktet har senere blitt avvist av både BBC og Sky.

Etter kampen mot Newcastle var Mourinho klar på hva han synes om alle skriveriene.

– Marcus Rashford var trist på banen. Scott McTominay var redd. Dette er ikke lett for meg, men jeg er en stor gutt, og jeg kan takle det. Spillerne leverer derimot feil som ikke er normale. De startet kampen i panikk, det ble kaos hver gang Newcastle kom inn i vår 16-meter, sa Mourinho til BT.

Han røper også hva som ble sagt i pausen. Spillerne som entret gressmatta i andreomgang var ikke til å kjenne igjen fra den første.

– Vi hadde en god samtale. Vi lovte hverandre at vi skal gi alt vi har. Vi kunne ikke love at vi skulle vinne kampen, men vi kunne love at vi skulle gi alt. Og det gjorde spillerne. Brede Hangeland sier at kveldens kamp er et bevis på at Mourinho faktisk har spillernes tillit.

– Basert på den andreomgangen er det ingen tvil om at Mourinho har spillerne bak seg. Han kan fort ha reddet jobben sin i kveld, jeg tror han hadde fått sparken dersom de hadde tapt 2-0, sier Hangeland.