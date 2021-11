Lillestrøm - Vålerenga 0-0 (0-0)

Fantastiske rammer på Åråsen la til rette for en innholdsrik derbykamp mellom Vålerenga og Lillestrøm. Slik ble det ikke.

Lillestrøm var farlig frempå ved flere anledninger og var nære på med to stolpeskudd. Men hverken Thomas Lehne Olsen eller Gjermund Åsen klarte å overliste Kjetil Haug i Vålerenga-målet.

Vålerenga hadde også sine halvsjanser, men det ble ingen scoringer. En sjansefattig kamp ender derfor målløst.

– Det var en skuffende kamp, sa Kjetil Rekdal i Discovery-studio.

Lehne Olsen er skuffet over at laget ikke klarte å leve opp til den gode rammen.

– Det var veldig morsomt å spille den kampen her. Det er alltid morsomt å møte Vålerenga. Veldig synd at vi ikke klarer å score og vinne den kampen her. Det synes jeg vi burde gjort, sa han til NRK etter kampen.

Haug hadde mer å stri med enn Lillestrøm-sjanser under kampen. To minutter ut i oppgjøret ble det kastet bluss inn i målgården til Vålerenga-keeperen. Det ble også kastet bluss på banen i den andre omgangen. Spillet ble stoppet i et par minutter ved begge anledninger.

Vålerengas midtstopperkjempe Ivan Näsberg ble spurt av NRK om sine tanker om at det ble kastet bluss på banen.

– Er det så krise, a?

– Jeg synes det burde lov med pyro egentlig, jeg digger det. Det skaper atmosfære og jeg tror nok de fleste støtter det, sa Näsberg videre.

I DUELL: Gjermund Åsen i duell Vålerengas med Henrik Bjørdal. Foto: Javad Parsa / NTB

Fantastiske rammer

Det var et fullstendig røykdekket Åråsen som møtte spillerne innledningsvis i kveldens klassiker mellom Lillestrøm og Vålerenga. Rammene la til rette for en skikkelig derbykamp, men den første omgangen skuffet.

Hjemmelaget startet kampen best. Lillestrøm var farlig frempå ved et par anledninger. Landslagsuttatte Thomas Lehne Olsen var svært nære da han satte ballen i stolpen en drøy halvtime ut i kampen.

Men det ble ingen scoringer før pause. Omgangens store snakkis skjedde etter to minutter da det ble kastet bluss inn på banen. Kampen måtte stoppes i et par minutter, før oppgjøret kunne settes i gang igjen.

– Det var en skuffende omgang. Kampen har ikke levd opp til de rammene rundt. Vi satser på at intensiteten blir langt høyere etter pause, sa Discovery-kommentator Kenneth Fredheim.

FULLSATT: Det var en fantastisk ramme på søndagens derbykamp. Foto: Javad Parsa / NTB

Sjansefattig

Fredheims bønn ble ikke hørt.

Den andre omgangen bydde heller ikke på de store høydepunktene. Lillestrøm fortsatte å styre kampen etter pause og Gjermund Åsen sto for nok et stolpeskudd fra hjemmelaget etter et innlegg fra kant.

Ellers var det lite å melde om fra Åråsen. Det ble ingen scoringer etter pause heller, og det ender med poengdeling mellom lagene.

– I ettertid er det greit det. Det var en tett og jevn match, sa Vålerenga-trener Dag-Eilev Fagermo etter kampen til NRK.

Med ni poeng opp til Viking på tredjeplass er det knapt noen sjanse igjen for Fagermos menn å forsvare bronsen fra sist sesong.