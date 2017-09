Målløs i norsk 2. divisjon – scoret mot Ronaldo

Beinbrudd for motorsportlegende

Roadraceren Valentino Rossi pådro seg et dobbelt beinbrudd under torsdagens trening i hjembyen Urbino i Italia. Han ble fraktet til sykehuset for ytterligere behandling og må mest sannsynlig stå over resten av sesongen. 38-åringen er verdensmester hele ni ganger i ulike kategorier.