Erling Braut Haaland gikk målløs av banen da Paris Saint-Germain vant 2-0 hjemme i Paris og avanserte til kvartfinalen i mesterligaen med 3-2 sammenlagt.

Den norske 19-åringen har scoret ti mål på åtte kamper i årets mesterliga og har tatt fotballverden med storm. Allerede etter bare noen uker i den tyske storklubben har ryktene som kobler Haaland til enda større klubber dukket opp.

Tidligere Borussia Dortmund-spiller André Bergdølmo mener Haaland fortsatt har mer å bevise for gultrøyene.

– Min personlige mening er at han bør vente til han blir nesten for god for denne klubben og det gjør han ikke med å score ti mål på åtte kamper. Han må vise mer over tid og den dagen han blir for god for klubben så er det et naturlig valg å ta et steg littegrann høyere.

MÅ VISE MER: Tidligere Borussia Dortmund-spiller André Bergdølmo mener Erling Braut Haaland må vise mer over tid, til tross for at 19-åringen har 10 mål på åtte kamper i mesterligaen. Foto: Erlend Aas / NTB scanpix

Haaland har fått en pangstart på tilværelsen i den tyske stålbyen og står med vanvittige ni mål på sine første åtte kamper i Bundesligaen.

I mesterligaen har nordmannen notert seg for 10 mål til sammen denne sesongen. I sin mesterliga-debut for Dortmund scoret han to mål da han ga sin nye klubb et godt utgangspunkt før returoppgjøret i Paris.

– Det var ingen som kunne forutse den starten han har fått, men jeg tror det var et helt riktig valg. Det er lett å si i etterkant, men det er en klubb som liker å satse på unge spillere og det var helt perfekt, sier Bergdølmo til NRK.

– Inne i en ny fase

– Jeg mener at det var den beste klubben for Braut Haaland. De hadde ingen klare førstevalg som spiss og på et lag som Dortmund, som kommer til mye målsjanser, var det ideelt for ham å få en bra start.

Haaland har nå gått tre kamper uten scoring for gultrøyene og NRKs fotballekspert Carl-Erik Torp mener også Haaland har mer å bevise.

NY FASE: NRKs fotballekspert Carl-Erik Torp mener Erling Braut Haaland nå går inn i en ny fase der motstanderne vier mer oppmerksomhet til styrkene hans. Foto: Julia Marie Naglestad

– Selvfølgelig må han det, men det er ikke overraskende at han har en liten dropp. Jeg synes ikke man kan ta ham på det, for han har holdt et stabilt høyt nivå lenge.

Mot Paris Saint-Germain var 19-åringen uvanlig lite synlig og kom aldri til de helt store målsjansene. PSGs stoppere Marquinhos og Presnel Kimpembe hadde god kontroll på Haaland.

– Nå er han nok inne i en ny fase hvor folk er oppmerksomme på hans styrker og har funnet mer ut av hvordan de skal stoppe ham.

Tomme tribuner - full parkeringsplass

Oppgjøret ble spilt for tomme tribuner på grunn av koronaviruset. Men på parkeringsplassen på utsiden av stadion hadde flere tusen supportere møtt opp utenfor Parc des Princes.

Supporterne lagde så mye bråk at både spillerne og TV-seerne kunne høre supporterne. Fyrverkeri kunne også skimtes over taket på stadion i den franske hovedstaden.

TUSENVIS: Tusenvis av PSG-supportere møtte opp utenfor stadion da kampen mot Borussia Dortmund ble spilt for tomme tribuner. Foto: Christophe Ena / AP

Supporterne hadde bedt om å få se kampen på storskjerm utenfor stadion, men myndighetene sa nei. Likevel møtte flere tusen supportere opp.

NRKs fotballekspert Carl-Erik Torp så kampen hjemmefra og fikk se bildene fra parkeringsplassen i Paris.

– Jeg kjenner ikke til detaljene og hva de er blitt enige om, men man kan jo ikke hindre folk å gå i gatene. Folk burde holdt seg hjemme, mener nå jeg, men det er jo bedre enn et fullsatt Stade de France.

PS. I den andre åttedelsfinalen i kveld er det nå klart for ekstraomganger etter at Liverpool vant 1-0 etter ordinær tid. Dermed endte oppgjøret 1-1 etter 180 spilte minutter.