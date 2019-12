Maktdemonstrasjon av Thingnes Bø: – Noe av det beste en skiskytter noensinne har gjort

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Det er ingen overdrivelse å si at Johannes Thingnes Bø var enorm favoritt før dagens 15 kilometer fellesstart, og stryningen innfridde så til de grader i ufyselige forhold i de franske alpene.

Han knuste konkurrentene i sporet, og seieren var aldri truet, til tross for at han dro på seg en strafferunde på den tredje skytingen.

– Det er helt enormt det han gjør, sier NRK-ekspert Ola Lunde om Thingnes Bøs 43. verdenscupseier.

Kommentator Andreas Stabrun Smith, som har fulgt verdenscupen i mange år, er usikker på om har sett en bedre skiskytter noensinne.

– Dette må være noe av det beste en skiskytter noensinne har gjort når du ser på totalen, sier han under NRKs sending.

VANT IGJEN: Johannes Thingnes Bø var helt i en egen klasse i Frankrike. Han vant fellesstarten som han ville, og sikret seier nummer fem for sesongen. Foto: Jean-pierre Clatot / AFP

Thingnes Bø selv, som i januar skal stå over flere renn på grunn av pappaperm, takker det norske smøreteamet for gode ski i vanskelige forhold i dag.

– Denne seieren smaker like bra som de 42 andre. Det ble nok en kjempedag for min del. Som landslag hadde vi nok bedre ski enn de andre i dag. I tillegg tror jeg at jeg hadde de beste skiene av de norske, sier han til NRK.

– Jeg følte meg veldig bra. Jeg klarte å pushe jevnt og gå veldig smart. Kroppen var i tillegg ganske bra, legger han til.

Stakk tidlig

Verdenscuplederen festet grepet om løpet umiddelbart. Han fikk en miniluke allerede før første skyting. Der skjøt han fullt hus, og etter skytingen bare fortsatte han å øke til storebror Tarjei og resten av konkurrentene.

Han skjøt også fullt på den andre skytingen, og skaffet seg dermed en relativt solid ledelse til de bak.

På den tredje skytingen bommet Thingnes Bø på det ene skuddet, men det betydde lite. Hjemmefavoritt Emilien Jacquelin, som var nærmest av konkurrentene, bommet nemlig også. Tarjei Bø skjøt imidlertid fullt, og tok seg forbi hjemmefavoritten.

Sterk norsk innsats

På de siste skytingen fylte Thingnes Bø, tilsynelatende enkelt. Han kunne deretter gå helt kontrollert inn til seier. Jacquelin vartet opp med en superserie, og gikk forbi Tarjei Bø, som bommet en gang.

Dermed ble det to stykk Bø på pallen, med 1. og 3. plass.

PALLEN: Johannes Thingnes Bø vant foran Emilien Jacquelin og storebror Tarjei Bø. Foto: Jean-pierre Clatot / AFP

– Dette var et slit, men jeg er veldig fornøyd med plasseringen, i hvert fall. Vi har en konge foran der som leker seg litt med oss andre, men blant de dødelige var jeg ganske god, sier Tarjei Bø til NRK.

Johannes Dale gikk inn til en 6. plass, og tangerte med det sin beste prestasjon i verdenscupen. Erlend Bjøntegaard ble nummer ni, mens Vetle Sjåstad Christiansen gikk inn til 15. plass.

Den franske hjemmefavoritten Emilien Jacquelin, som overrasket med 2. plass, innrømmer at han måtte se langt etter seieren.

– Johannes bestemte seg for å gå hardt fra start, og det ble for hardt for oss andre gutta. Da må jeg bare være fornøyd med 2. plass i dag, sier han til NRK.