Magnus Carlsen: – Forholdet til forbundet, og en del folk, er markant verre

– Forholdet til forbundet, og en del folk, er markant verre, det er ikke noen tvil om det. Man gjør valg, og de lever man med. Men de får også konsekvenser, sier Magnus Carlsen.

Det kommer fram i et intervju gjort i NRK-programmet «Sjakksnakk» i forbindelse med VM i fischersjakk.

Carlsen var den mest sentrale deltakeren i den svært opphetede debatten i sommer, da Norges Sjakkforbund vurderte å inngå en avtale med spillselskapet Kindred, som blant annet eier Unibet. Avtalen ville gitt 50 millioner til Norges Sjakkforbund over fem år. Som en del av avtalen skulle sjakkforbundet jobbe for å endre den norske spillpolitikken.

SJAKKSNAKK: Magnus Carlsen er gjest hos Askild Bryn og Odin Blikra Vea i programmet. Du trenger javascript for å se video. SJAKKSNAKK: Magnus Carlsen er gjest hos Askild Bryn og Odin Blikra Vea i programmet.

– Forbundet stakk kjepper i hjulene

I intervjuet forteller Carlsen at forholdet til forbundet aldri har vært veldig bra.

– I starten var jeg ganske negativ. Da jeg var liten følte jeg at de nærmest stakk kjepper i julene for meg og min familie, kanskje mot sin vilje. De var ikke tilpasset unge med ambisjoner i det hele tatt, sier Carlsen.

Madsen erkjenner at forbundet skal ha lite av æren for at Carlsen ble verdens beste sjakkspiller.

– Magnus var et så stort talent at Norges Sjakkforbund ikke var rigget til å hjelpe ham. Det sørget familien og de rundt ham for. Og det gikk bra til slutt.

– Har forbundet sagt unnskyld? Og mener du at forbundet bør gjøre det?

– Vi har all grunn til å være ydmyke, og i den grad vi skal unnskylde oss, så kan vi gjøre det, svarer Madsen.

PRESIDENT: Morten L. Madsen i Norges Sjakkforbund. Foto: NRK

I debatten rundt avtalen i sommer ytret flere av Norges beste sjakkspillere at opplegget rundt dem var for dårlig. Juniorverdensmester Aryan Tari mente det var flaut å representere Norge, og blant Norges beste spillere hadde Carlsen bred støtte.

Presidenten tar selvkritikk

– Jeg vil ikke slutte å bidra, men det blir vanskelig å være så veldig entusiastisk når man hadde så uendelig mye mer midler på burdet som man allerede har sagt nei til, sier Carlsen.

– Magnus fremviste et stort engasjement på vegne av norsk sjakk. Han har høye ambisjoner, og han mente veivalgene ikke var riktig. Det gjorde nok forholdet litt dårligere enn det var før, sier president i Norges Sjakkforbund, Morten L. Madsen.

Madsen sier at forbundet er i dialog med laget rundt Carlsen, men at det kan være flere årsaker til at forholdet nå har surnet.

Blant annet trekker han frem Norges søknad om å få sjakk-VM i 2020. Stavangers søknad ble skrotet etter at Carlsen ytret sin misnøye.

– Vet at han var kritisk til ikke å ha blitt lyttet godt nok til i VM-saken. Det må vi ta litt kritikk på. Vi må lytte til Magnus, han er en sterk person som har mye han skal få sagt. Vi må lære av det han sier, og må ta lærdom av de than tar opp, sier Madsen til NRK.

IKKE TIL STAVANGER: Magnus Carlsen spiller her Norway Chess i Stavanger. Men det blir ingen VM-kamp i byen. Foto: Jørund Wessel Carlsen / NRK

Et spark bak

President Madsen mener sjakkforbundet fortsatt ikke er i stand til å forvalte talenter som Carlsen i dag.

– Hvordan hadde forbundet taklet det hvis en ny Magnus Carlsen hadde dukket opp?

– Da må vi snakke med ham og søke råd for å følge opp ham. Det er laget rundt Magnus som har ekspertisen, ikke vi. Så håper jeg de kunne ha fostret opp en ny mester, svarer Madsen.

Selv om Carlsen nå er kritisk, og mener forholdet er verre, mener president Madsen at det er håp for et bedre samarbeid.

– Vi er i dialog med apparatet rundt ham, og skal i møte med ham. Vi må bruke sparket vi nå har fått bak fra Magnus til å mobilisere noe positivt.