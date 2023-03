I fjor innrømmet Norges daværende sjakkpresident, Joachim Birger Nilsen (29), overfor NRK å ha jukset mens han var en del av sjakklaget «Norway Gnomes». Den oppsiktsvekkende nyheten kom i kjølvannet av Carlsens jukseanklager mot amerikaneren Hans Niemann og satt et helt nytt søkelys på juksing i sjakken.

Innrømmelsen gjorde at Nilsen trakk seg fra presidentvervet dagen etter saken.

Juksingen skal ha vært kjent fra Carlsens side, som kjenner den tidligere norske sjakkpresidenten godt.

– Det som rammet Joachim først og fremst var jo da valget han hadde gjort tidligere. Når det er sagt, så kjenner jeg han godt og visste om det her. Det var ting som folk hadde lagt litt bak seg og jeg syns han taklet det på en god og veldig voksen måte, sier Carlsen til NRK.

– Du visste at han hadde jukset?

– Jeg hadde ikke førstehåndskunnskap, men jeg visste at han… Jeg tror det var mange som visste at det var noe greier hvert fall, svarer Carlsen.

Vil ikke svare

– Hvorfor sa du ikke noe «høyt» da, når du sa noe «høyt» om Niemann?

– Det kan du si. Det var et annet omfang og det var også en sak som hvert fall den gang var regnet som at var ganske ferdig, sier sjakkesset til NRK nå.

– Var det fordi han var en kompis?

– Du… det vil jeg ikke gå inn på noe mer, svarer han kort.

Magnus Carlsen svarer på Norges tidligere sjakkpresidents juksesak Du trenger javascript for å se video. Video: Patrick Mathisen / NRK

Når NRK prøver å gå mer inn på tematikken, og spørre om Fide-avgjørelsen rundt sjakkbråket mellom nordmannen og Niemann som er varslet å komme snart, velger Carlsen å forlate intervjuet.

Carlsen antydet for første gang Niemann-juks etter han tapte mot amerikaneren, trakk seg fra storturneringen Sinquefield Cup den 5. september og la ut et en kryptisk twittermelding i etterkant, hvor nordmannen la ved en video der fotballmanageren José Mourinho sier: «Hvis jeg sier noe, er jeg i trøbbel».

Senere samme måned beskyldte Carlsen Niemann i en skriftlig uttalelse og påsto at 19-åringen hadde jukset flere ganger og mer nylig enn han har innrømmet.

– Jeg mener at juks er en viktig sak og en eksistensiell trussel mot spillet, påpekte verdensmesteren i innlegget.

MØTTES IKKE: Hans Niemann og Magnus Carlsen deltok begge under Lyn- og hurtigsjakk-VM i Almaty, men hverandre ikke. Foto: Christian Grieg Sander / NRK

Vil ikke snakke om Niemann

Niemann kom i oktober i fjor med et søksmål mot Carlsen, hvor han krever over 1 milliard kroner. Han begrunnet søksmålet med de store skadene på hans rykte, karriere og liv.

I en pressemelding 24. februar opplyste Det internasjonale sjakkforbundet (Fide) at en 30 siders rapport, som tar for seg konflikten mellom Carlsen og Niemann, var sendt til etikk- og disiplinærkommisjonen. Fide varslet samtidig at avgjørelsen ville komme seks uker etter utsendingen av rapporten.

: Carlsen ville ikke snakke mye om sjakkbråket mellom han selv og Niemann intervjuet med NRK. Foto: Christian Grieg Sander / NRK

NRK møtte Carlsen i forbindelse med utrullingen av en skuddstyrkemålingsapp han er aksjonær i. Tidligere i intervjuet sa nordmannen at han ikke ønsket å snakke for mye om sjakkbråket.

– Jeg tror ikke jeg skal snakke så mye om det egentlig. Jeg tar ikke sjakken så veldig tungt på en måte om dagen. Jeg prøver å spille og ha det gøy, så går det som det går. Jeg er egentlig fornøyd med det, sa 32-åringen innledningsvis.