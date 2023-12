– Jeg er selvfølgelig veldig fornøyd. Jeg ble litt overrasket da jeg så at det andre partiet ble ferdig med en gang, sier Magnus Carlsen til NRK.

Han sikter på det som skjedde tidlig i den avgjørende VM-runden. Da hadde nemlig den nærmeste gull-utfordreren Vladimir Fedosejev allerede spilt en rask remis.

Da Carlsen så dette, visste nordmannen at han kunne sikre VM-gullet med poengdeling mot det indiske supertalentet Rameshbabu «Pragg» Praggnanandhaa.

– Det er ikke sånn at det er ukjent fra andre sporter at andre mer eller mindre gir opp sjansen til gull for å sikre medalje, sier Carlsen om Fedosejevs spill.

TOK NY TITTEL: Magnus Carlsen sikret torsdag sin 16. tittel. Foto: Lennart Ootes / Fide

På et tidspunkt reiste han seg opp og tok en titt på hvordan det gikk i det dramatiske omspillet i kvinneklassen mellom Anastasia Bodnaruk og Humpy Koneru. Det var til slutt førstnevnte som tok seieren.

– Da jeg så remisen til Fedosejev, kunne jeg smertefritt styre mitt parti i land. Det ble nok et lite antiklimaks for seerne, men greit for meg, sier han.

NRK-ekspert Torstein Bae fikk med seg at Carlsen tok en liten pause fra sitt eget finaleparti.

– Det sier at han hadde veldig god kontroll. Han hadde fordelen av hvite brikker og så fikk han den bonusen av at Fedosejev nøyer seg med rask remis. Han kan da styre dette veldig trygt i havn, sier Bae og legger til:

– Det var ikke noe fare for omspill her. Dette var meget overbevisende.

Foto: Helge Tvedten Du trenger javascript for å se video. Foto: Helge Tvedten

– Betyr masse

Nordmannen var i en klasse for seg fra første trekk i VM og avgjorde det hele etter et kontrollert finaleparti mot Praggnanandhaa.

Med dette resultatet forsvarte Carlsen tittelen fra i fjor og kunne samtidig juble for sin femte VM-tittel i hurtigsjakk og sin 16. tittel totalt.

– Det betyr masse. Disse hurtigsjakkgullene har jeg måttet slite veldig for. Det er veldig gøy, sier Carlsen.

Se Magnus Carlsen bli verdensmester for 16. gang Du trenger javascript for å se video.

I NRK-intervjuet takket verdenseneren seerne som har fulgt han frem til den 16. VM-tittelen.

– Jeg har fått mange hyggelige meldinger fra folk. Håper folk følger med de neste dagene og, sier 33-åringen og tenker på VM i lynsjakk som starter fredag.

– Lynsjakk er den morsomme delen, sier Carlsen og smiler.

Resultater, hurtigsjakk-VM Ekspander/minimer faktaboks Åpen klasse (13 av 13 runder): 1) Magnus Carlsen, Norge 10 poeng,

2) Vladimir Fedosejev, Russland 9,5,

3) Yu Yangyi, Kina 9,

4) Vidit Santosh Gujrathi, India 9,

5) Volodar Murzin 9. Øvrige norske:

55) Aryan Tari 7,5,

90) Etham Amar 7,

155) Benjamin Haldorsen 5,

161) Johan-Sebastian Christiansen 5. Kvinner (11 av 11 runder): 1) Anastasija Bodnaruk 11,

2) Humpy Koneru, India 10,

3) Tingjie Lei, Kina 8,5. (NTB)

Tatt ut til tilfeldig juksekontroll etter drømmespill

Den regjerende verdensmesteren åpnet den avgjørende finaledagen med å knuse nettopp Vladimir Fedosejev, som skulle bli hans største konkurrent i mesterskapet.

Mens det norske sjakkesset imponerte, ble partiet en gedigen nedtur for russeren.

– Fedosejev ser ut som en tulling. Han ser ut som en fullstendig nybegynner. Dette er en enkel seier, sa ekspert Simen Agdestein i NRKs studio.

Foto: Helge Tvedten Du trenger javascript for å se video. Foto: Helge Tvedten

Carlsen spilte faktisk så glimrende sjakk at han ble tatt ut i en tilfeldig juksekontroll etter partiet. For da seieren var et faktum ble nordmannen tatt til side og inn i et avlukke i spillsalen.

– Det var bare «fair play»-sjekk. Det tenkte jeg var positivt. Det betyr at jeg har spilt et godt parti, sier Carlsen til NRK.

– Du har spilt nesten som dataen?

– Det betyr at jeg har spilt godt, ja, svarer han og smiler.



Agdestein sier følgende om når man blir tatt ut i kontroll:

– Hvis en spiller av og til spiller påfallende likt en computer, det er vel det som er indikatoren.

Carlsen har tatt VM-tittelen i hurtigsjakk-VM fire ganger før. Det skjedde i 2014, 2015, 2019 og 2022.

Allerede fredag starter et nytt mesterskap i Samarkand. Da skal Carlsen og resten av verdens beste spillere ut i lynsjakk.