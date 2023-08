Hoseth har nok en gang ført sitt KÍ Klaksvík til en ny bragd i mesterligakvaliken.

For Per-Mathias Høgmos Häcken, som var store favoritter før kampen, ble slått av det færøyske laget etter straffedrama.

– I serien «vi forstår ikke hvor stort det er» havner eventyret om Klaksvik. Et par hus, et samvirkelag, en million sauer- og et sabla godt fotballag, skriver fotballkommentator Lars Tjærnås på X (tidligere Twitter).

MATCHVINNER: Simon Sandberg bommet på Häckens femte straffespark, og da var Forren sikker da det hele skulle avgjøres. Foto: TT NYHETSBYRÅN

Det hele ble avgjort på dramatisk vis i den norske trenerduellen. For etter at det sto 3–3 ved fulltid og ekstraomganger, endte det med straffesparkkonkurranse. Der ble Vegard Forren matchvinner etter at han satt den femte og avgjørende straffen.

– Det er en stor skuffelse. Det ble en tung dag på jobben, sier Høgmo til svenske Aftonbladet etter å ha tapt 3-4 på straffer.

Ny bragd

Tidligere i kampen hadde blant annet tidligere Bodø/Glimt- og Vålerenga-spiller Amor Layouni scoret og assistert mål for de regjerende svenske seriemesterne. Norske Sivert Gussiås var sterkt involvert da KÍ Klaksvík utlignet til 3–3 i ekstraomgangene.

Hoseth har imponert i sin første jobb som hovedtrener. KÍ Klaksvík slo ungarske mesterlaget Ferencvaros i første kvalikrunde.

Even Hovland, som scoret i straffesparkkonkurransen, var den eneste nordmann i spill for Høgmos mannskap. Tomas Totland og Ola Kamara så hele kampen fra benken.

Laget får passet påskrevet etter oppgjøret.

– Fiasko, skriver svenske SVT.

Møter Molde

Seieren betyr at KÍ Klaksvík møter Molde i den 3.-runden i mesterligakvaliken.

NY SKALP: Magne Hoseth fortsetter å imponere i sin første hovedtrenerjobb. Foto: Adam Ihse/TT / NTB

– Det hadde vært en artig kamp, det. For meg gjør det ikke noe. Det er sånn det er i denne verdenen, vi møtes veldig ofte igjen på et eller annet vis. Om det blir dem, så blir det helt sikkert en artig affære, sa Molde-trener Erling Moe til NRK.

Molde ble klare for tredje kvalifiseringsrunde til mesterligaen etter 2-0-seier over finske HJK onsdag kveld og 2–1 sammenlagt.

Romsdalslaget presset massivt gjennom hele kampen. Uttellingen lot vente på seg, men den forløsende scoringen kom etter 74 minutter. Kristian Eriksen headet i tverrliggeren, og via HJK-keeper Jesse Öst, før ballen gikk i mål.

Etter 89 minutter ble Ola Brynhildsen den store helten da han satte inn Moldes andre mål og reddet avansement.

– Det var utrolig deilig. Det satt langt inne, men vi beholder roen og stresser ikke, sier matchvinneren til NRK.