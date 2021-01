Skandalen inntraff da Dombås-jenta skulle ta noen oppvarmingshopp før selve finalen i østerrikske Kreischberg for snaut to uker siden. Plutselig oppdaget hun at en funksjonær hadde forvillet seg inn på landingsområdet, noe som gjorde at 23-åringen måtte skrense og bremse mye raskere enn normalt for å unngå en kollisjon.

Killi fikk dermed altfor kort bremseflate på den speilblanke isen. Det førte til at hun vred det venstre kneet, og at det indre leddbåndet røk.

– Det er utrolig kjipt, sier Killi til NRK.

I kveld fikk hun beskjed om at kneet må opereres, og at sesongen sannsynligvis er over. Operasjonen skjer allerede på fredag.

Sint landslagssjef

Friskistjerna forteller at episoden med funksjonæren ble etterfulgt av heftig møtevirksomhet, og at hun har fått beklagelser av både arrangørstedet og Det internasjonale skiforbundet (FIS).

– Dette må være en ekstra bitter måte å skade seg på?

– Ja, for jeg hadde jo ikke trynet på trikset mitt eller noe.

Hun ønsker ikke å gi funksjonæren all skyld, men hun legger ikke skjul på at det aldri burde ha skjedd. Landslags- og sportssjef for freeski i Norges skiforbund er hakket mer nådeløs:

– Sikkerheten ble ikke ivaretatt. Jeg var fly forbannet, oppsummerer Christoffer Schach overfor NRK.

– Det er ekstra kjipt med skader når utøveren selv ikke kunne ha gjort noe annerledes, legger han til.

Krisemøte

Schach var selv til stede i Østerrike, der det ble møter med både representanter fra både FIS og arrangørstedet etter skandalen.

LANDSLAGSSJEF: Christoffer Schach Foto: Geir Olsen / NTB

– Det viste seg at arrangøren hadde gitt funksjonæren en oppgave, og vedkommende hadde da tatt en snarvei og havnet i målområdet, selv om det altså var utøvere som drev og varmet opp før finalen.

Han opplyser at både FIS og den lokale arrangøren først hadde et krisemøte seg imellom for å kartlegge hva som hadde gått galt, og at de deretter la seg helt flate overfor den norske landslagssjefen.

– Alle på møtet var på gråten, sier Schach.

Sendte noen gloser

Han erkjenner at han i kampens hete fikk gjort tydelig rede for hva han mente om hendelsen.

– Det gikk noen gloser i retning arrangørene, men de forsto heldigvis vår frustrasjon. Vi var gode venner da vi gikk derfra, forklarer Schach.

I ettertid er han svært fornøyd med måten alt er blitt håndtert på. Alle har beklaget, Killi har fått en rekke henvendelser, og FIS har lovet å sørge for at de ulike nasjonene og arrangørstedene forsikrer om at dette ikke skjer igjen.

– Det tøffeste er at vi i forbundet sier til utøverne at det er trygt å delta i verdenscupkonkurranser, avslutter han.

NRK har foreløpig ikke fått en uttalelse fra arrangøren.