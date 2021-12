Lunde storspilte - ga Norge drømmeutgangspunkt

ManU ansetter sportspsykolog

Manchester Uniteds nye manager Ralf Rangnick har hentet sportspsykologen Sascha Lense til klubben.

Det er første gang på to tiår at klubben har en mental trener, skriver The Guardian.

– I Tyskland har de fleste klubber en sportspsykolog eller mental trener. Det er fullstendig logisk, sier Rangnick.

– Hvis du har egne trenere for målvakter, fysisk trening, til og med for angripere, kondisjon eller hva det skal være, bør man også ha en for hjernen, legger Rangnick til.