Ett eller tre poeng. Det var det Lillestrøm og Hege Riise trengte mot Kolbotn for å sikre det sjette seriegullet på rad.

Men de så lenge ut til å måtte vente med å sprette sjampanjen. Etter at Isabell Herlovsen satte inn 2-1 med et drøyt kvarter før slutt, så ikke gjestene ut til å ha noe å svare med.

Men i det 86. minutt klarerte Kolbotn ut i det såkalte returrommet. Der stod Emilie Woldvik. 20-åringen fikk god tid til å både sikte og lade. Det gjorde hun godt. Woldvik hamret ballen rett i korthjørnet bak en sjanseløs Hilde Gunn Olsen i Kolbotn-buret.

2-2 stod seg også etter de tre tillagte minuttene. Dermed kunne de kanarigule juble for gull til slutt.

– De har vært suverene i hele år. Fullt fortjent, det er bare å gratulere, sier Isabell Herlovsen.

Herlovsen nære

Kampen mellom de to lagene ble for øvrig spilt på Jessheim på grunn av trøbbel med Kolbotns gressteppe på Sofiemyr. Hjemmebanen deres ble gjenstand for stor diskusjon tidligere denne uken.

Etter kaos-kampen mot Fart sist helg, ble det besluttet at de til denne runden måtte reise langt fra Kolbotn for å avvikle kampen.

Kolbotn-damene så ikke ut til å la seg påvirke av arena-skiftet. Isabell Herlovsen var svært farlig frempå innledningsvis. Men avslutningen alene med keeper gikk utenfor.

Derfra og ut var det gjestene som tok over initiativet. Elise Thorsnes og Emilie Nautnes var farlig frempå.

Hamret inn ledelse

En LSK-scoring lå i luften.

Den kom også i det 24. spilleminutt.

Therese Sessy Aasland avanserte inn på Kolbotns halvdel. Hun fant Thorsnes feilvendt og med en forsvarer i ryggen. LSK-spissen la pent igjen til angrepsmakker Synne Skinnes Hansen. Hun skulle vise seg å være svært treffsikker i en vanskelig skuddposisjon.

Fra 18 meter hamret landslagsspilleren inn 1-0. Avslutningen gikk knallhardt langs bakken og rett i lengste hjørne.

Kolbotn-dobbel

Noen flere mål ble det ikke de første 45 minuttene.

Etter hvilen florerte feilene begge veier. Lagene klarte ikke sy sammen mange pasningene på rad før ballen skiftet eier. De enorme rommene som oppstod var det Kolbotn som klarte å utnytte i det 65.minutt.

Og for et forarbeid av Tonje Pedersen. Hun skled forbi noen LSK-spillere. Tok med seg ballen like utenfor 16-meteren. Der slapp hun videre til Eline Hegg. Kantspilleren brukte to berøringer før ballen lå klistret i det ene hjørnet.

Med et drøyt kvarter igjen av kampen fikk også Herlovsen betalt for å jage hele kampen gjennom. Veteranen og landslagsspissen ble satt opp omtrent alene med keeper. Der gjorde hun ingen feil. 2-1 var et faktum.

Lillestrøm kunne likevel juble til slutt. Woldvik fikk æren av å avslutte et vedvarende trykk mot Kolbotns mål det siste kvarteret.

Dermed endte det 2-2 og gull til Lillestrøm.