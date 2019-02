Han har vært nummer seks, ni, 13 og elleve de siste fire konkurransene på 500-meter, men det ble en knallsterk revansje for Lorentzen i dag.

Med den spinnville tiden 34,35 gikk han inn til en ny norsk rekord og andreplass, rett bak Ruslan Murasjov som knuste alle med 34,22, noe som var soleklar ny banerekord. Russeren er også den som har gått nest fortest noensinne, og viste seg sterkest i dag og stakk av med gullet, mens Viktor Mushtakov tok bronsen.

Lorentzen som har slitt litt denne sesongen var glad for at det endelig satt på sesongens store mål.

– Det var mer lettelse nesten. Det var nesten ett sekund raskere enn forrige helg, og når man blir nummer to på 34,35 så er ikke det noe man skal være skuffet over, forteller Lorentzen til NRK, og legger til at han synes Murasjov sitt løp var helt vanvittig.

– Som å gå på hjemmebane

Bergenseren har aldri gått like fort som i dag på en 500-meter i et veldig sterkt startfelt, og som Sverre Lunde Pedersen i går, merket Lorentzen den norske støtten fra tribunen.

– Ja, det var nesten som å gå på hjemmebane, det her. Det er helt nydelig og de støttet oss bra, sier han.

SØLV: En glad og lettet Håvard Holmefjord Lorentzen tok imot sølvmedaljen. Foto: Hans Andreas Solbakken / NRK

26-åringen smiler godt når han snakker med NRK og det er lett å se på han at det var en stor og tung bør som ble løftet av skuldrene hans. I forkant av mesterskapet gjorde trenerne og Lorentzen selv noen justeringer på utstyret, etter at det virkelig ikke fungerte. Det virker som at det var det som var den utløsende faktoren.

– Det var mildt sagt veldig frustrerende. Jeg irriterte meg noe voldsomt og jeg skjønte ikke hvorfor det gikk sakte. Jeg følte meg bra og jeg vet jeg er god. Når jeg er i form skal det ikke gå sakte. Det har vært en trøblete uke, sier han om oppladningen til VM i enkeltdistanser i Inzell.

Hylles av lagkameratene

Dagens renn bar preg av helt enormt gode tider. Hele 19 løpere var under 35 sekunder i det som av NRKs kommentatorer ble kalt for tidenes råeste 500-meter.

– Det er helt sykt. Jeg har ikke ord egentlig. Det er tider man aldri har sett på lavlandsbaner før, og alle går fort, sier Henrik Fagerli Rukke, som selv gikk inn til en 19. plass med en sterk tid på 34,93.

Det vanket også lovord om den nylige VM-sølvmedaljøren fra lagkameraten.

– Det er helt fantastisk. Han har sett mye bedre ut på trening, og han har mer giv enn han hadde sist helg. Det var dette som var det store målet, og at han klarer å heve seg syv tideler fra forrige helg er helt utrolig, sier Rukke.

Lorentzen fikk sitt virkelige gjennombrudd under OL i Pyeongchang i fjor. Der vant han Norges første gull på 500 meter på 70 år.