– Det var, ja ..., rekker Lorentzen å si til NRK før stemmen brister.

Han står i pressesonen i Beijing med «bronsebamsen» i hånda. For et par minutter siden gikk han inn til OL-bronse – til tross for at han ikke har vært på seierspallen i ett eneste løp denne sesongen.

– Det betyr vanvittig mye. Det har vært mye motgang de siste tre årene. Det er tre år siden sist jeg var på podiet individuelt, så det smaker godt, dette her, sier Lorentzen.

ENDELIG: Det er lenge siden Lorentzen har stått på pallen. Foto: WANG ZHAO / AFP

– Viser hvilken mester han er

Det var en tydelig rørt bronsevinner som mottok maskoten på pallen i skøytehallen. Han vekslet mellom å ha hendene foran ansiktet, og høyt oppe i været, og det var lett å se hvor mye dette betyr for nordmannen.

– Det viser hvilken mester han er, sier NRKs ekspert Mikael Flygind Larsen.

– Jeg fikk ut det jeg var god for. Det er sjelden jeg har vært så kokt etter et løp, sier Lorentzen selv.

Lorentzen gikk i par med forhåndsfavoritten Thomas Krol. Han var det lite å gjøre med, men Lorentzen kom i mål like bak til en foreløpig andreplass.

PÅ BRONSEJAKT: Håvard Lorentzen underveis i 1000 meteren i Beijing. Foto: SEBASTIEN BOZON / AFP

Av fire sterke løpere igjen på start måtte han ha tre bak seg, og de siste minuttene satt han på indre ban og fulgte spent med på rivalenes intense medaljejakt.

Lorentzens tid fikk de store problemer med, særlig sisterunden var sterk fra 29-åringen fra Fana i Bergen.

– Han er veldig flink til å ta seg sammen når det er medaljer som skal deles ut, sier Håvard Bøkko i Discoverys studio.

Nederlandsk nedtur

Ingen i det nest siste paret maktet å legge seg foran Lorentzen, og dermed trengte Lorentzen kun at enten Kai Verbij eller Laurent Dubreuil la seg bak ham.

Det så lenge mørkt ut, men på siste vekslingsside ble det kluss.

Nederlandske Verbij måtte «gi seg» med 300 meter igjen. Kanadiske Dubreuil gikk det remmer og trikot kunne holde, og Verbij maktet ikke å komme seg foran på siste vekslingsside.

Reglene sier at løperen som kommer fra indre har vikeplikt.

Løpet var over for Verbij, bronsen var bergensk.

– Jeg må sende en takk til Laurent som går så fort, og som gjør at det blir en sånn veksling, sier Lorentzen.

Om Verbij hadde tatt medalje uten vekslingskluss får vi aldri vite, men han var i nærheten av Lorentzes tid.

– Det er vanskelig å si hvor fort han hadde gått, men han hadde sikkert vært i nærheten av oss begge, sier Lorentzen til NRK.

– Jeg følte at han var altfor rask, og jeg skjønte at jeg måtte bremse for ikke å ødelegge for ham, sier Verbij til NRK.

– Det var litt uflaks, men slik er det med skøyter. Det kan skje. Det er trist at det skjedde med meg under OL, men det er ingenting jeg kan gjøre med det, sier han.

– Det var litt stang inn. Da var løpet spolert for Verbij, sier NRKs ekspert Mikael Flygind Larsen.

BAMSESEREMONI: Laurent Dubreuil, Thomas Krol og Håvard Lorentzen tok de tre første plassene. Foto: WANG ZHAO / AFP

Skadeplaget

Dermed var OL-bronsen sikret for Lorentzen – en svært overraskende norsk medalje.

– Jeg visste at de andre måtte levere noe stort. Jeg visste det var en god tid, sier Lorentzen til NRK.

Årsaken til at resultatene har uteblitt er en trøblete rygg og hofte. Helt fram til OL kjente han på smertene, men han finner ikke ut hva.

– Jeg er fremdeles litt hemmet i startfasen. Jeg klarer ikke å åpne så vanvittig raskt, men toppfarten er god.

Samtidig som resultatene har buttet i verdenscupen ble Lorentzen far i november.

– Hvordan blir det å komme hjem?

– Det blir vanvittig godt. Jeg savner både Hege og Emilie, svarer en svært emosjonell bronsevinner, mens stemmen sprekker.

– Hege er nok veldig stolt og glad. Emilie skjønner nok ikke så mye ennå, men det blir godt å komme hjem.