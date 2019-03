– Trenere og ledere sitter sammen på de FIS-møtene. For å diskutere terminlister og regler... I sånne type foraer må man ta elefanten i rommet. Elefanten i rommet er at vi har større problemer enn om noen tar et skøytetak ekstra i et klassisk skirenn, sier Løfshus – og fortsetter:

– Det er nemlig doping og juks. Skal man bare glatte over det og feie det unna og vi at vi gjør det ærlig? Vi kan for eksempel i de møtene lære og utveksle erfaringer om hvordan man gjør det i andre land.

NRK har vært i kontakt med Sarah Lewis. Hun er generalsekretær i FIS og er forelagt både kritikken og oppfordringen Løfshus kommer med litt lengre ned i denne saken. Hun skriver i en SMS at hun ikke har noen kommentar til hans utspill.

Bloddoping

Det er ikke mange dagene siden dopingbomben slo ned i VM-byen. Onsdag ble det kjent at ni personer var pågrepet i en omfattende dopingrazzia.

Fem av dem var utøvere. Aleksej Poltoranin, Karel Tammjärv, Andreas Veerpalu, Max Hauke og Dominik Baldauf innrømmet alle bloddoping og er nå løslatt.

INNRØMMET DOPING I VM: Aleksej Poltoranin, her fra et verdenscuprenn i Lahti i fjor. Foto: Markku Ulander / AP

Ville diskutere dopingsaker

Landslagssjef Vidar Løfshus har helt klare tanker om hva som er problemet. Dét er, ifølge ham, Det internasjonale skiforbundet. Der drives det ikke godt nok kulturarbeid mot doping, det opplyses ikke nok hva som gjøres og hva som er planen fremover, mener Løfshus.

Han hevder han har spilt inn at FIS må forstå at det er uhyre viktig for langrenn at utøverne er rene, oppfører seg ordentlig. «Og det må vi tørre å diskutere i ordentlige møter», sier Løfshus.

IDRETTSTOPPER: FIS' generalsekretær Sarah Lewis (venstre) og IOC-president Thomas Bach, her fotografert under ski-VM i Lahti 2017. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Fikk «nei» av eget forbund

Deretter avslører han at han i interne møter i Norges Skiforbund, i 2016, ba forbundets egne folk og representanter løfte dopingtemaet og antidoping-arbeid opp i FIS-møter. Det har skjedd når forbundet har forberedt seg til møter der verdenscupkomiteen møtes. Det har han ikke fått gehør for.

– Det er bakstreversk, sier Løfshus, og får deretter spørsmål om han er skuffet over sin egen arbeidsgiver fordi det ikke var et ønske om å legge press på FIS.

– Ja, innrømmer landslagssjefen, men som ikke vil avsløre hvem han tok temaet opp med.

– Men jeg mener dette er veien å gå, understreker han på nytt.

SUKSESSFULL: Landslagssjef Vidar Løfshus, her under VM i Seefeld, hvor det norske laget har levert knallsterkt. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Uinteressert

– For det er det største problemet vi har. Jeg har sagt; «Hvorfor diskuterer vi ikke doping?». Jeg sa «la oss bruke tid på sånne møter. La oss diskutere hvordan vi opplevde Sundby og Johaug-saken». Men de sa «nei, det var uinteressant. Det hørte ikke hjemme i sånne settinger», beskriver Løfshus – og fortsetter.

– Det er sånne ting som gjør at vi blir fordervet innefra. For, jo, det hører hjemme i sånne settinger. Sånn sett er jeg skuffet over FIS. Man skal ikke prate om ting. Vi fikk en «serve» her. Vi kunne virkelig pratet om det som skjedde med oss.

NRK har vært i kontakt med Norges Skiforbud, via kommunikasjonsdirektør Espen Graff. Han svarer slik på Løfshus' påstand.

– Vidars ønske om mest mulig åpenhet i dopingsaker og større engasjement internasjonalt i dopingdebatten har full støtte i NSF. Hva som eventuelt skal ha vært diskutert i et møte for tre år siden ønsker jeg ikke å gå inn på.

Lei «skitkasting»

Løfshus er tydelig engasjert rundt dette temaet. Han hevder blant annet at langrennsledere- og trenere aldri prater om doping og dopingsaker nasjonene seg imellom.

Litt av grunnen til at han ønsket å snakke om dopingdommene til Martin Johnsrud Sundby og Therese Johaug er at han følte det ble for mange misforståelser, eller «skitkasting», som han selv kaller det, fra spesielt svensk og finsk side mot det norske landslaget.

Oppfordring til FIS-topp

Løfshus har for øvrig hatt sin egen personlige boikott av stormøtene i FIS, men ifølge skiforbundets hjemmesider pågikk det cirka 60 møter i løpet av en uke da internasjonale ski-topper møttes til høstmøtet i Zürich.

Det er ved disse tilstelningene Løfshus mener det skulle vært prioritert annerledes.

– Jeg synes generalsekretæren i Det internasjonale skiforbundet kunne forlanget at når ledere i internasjonal langrenn møtes, så skal man diskutere temaet og utfordringer hver enkelt nasjon har til doping. Hvordan man jobber med antidoping, hvordan man håndterer de sakene som har vært og så videre, sier Løfshus.