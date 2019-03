Liverpool ydmyket Bayern – videre til kvartfinalen

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Liverpool tok seg videre til kvartfinalen i Mesterligaen etter 3–1 på Allianz Arena onsdag kveld. De røde sørget dermed for at det blir fire engelske lag i kvartfinalen i mesterligaen, for første gang på ti år.

– Jeg elsker hvor modne vi var. Vi tok kraften ut av Bayern, sa en tydelig fornøyd Jürgen Klopp etter kampen.

Det gikk 25 minutter før Liverpool fikk sin første ordentlig sjanse, men bare minuttet senere lå ballen i mål etter en nydelig scoring av Sadio Mané.

– Hva Mané gjorde der, vet jeg ikke, men wow. Det var fantastisk, fortsatte Liverpool-manageren.

SCORING: Liverpools Sadio Mané scoret bortelagets første mål etter å ha vendt bort keeper Manuel Neuer. Foto: Michael Dalder / Reuters

Selvmål ga redusering

Etter 0–0 i første kamp var det åpent før returoppgjøret i München, men Liverpool kunne i stor grad støtte seg på bortemålsregelen. Ved scoring, ville både seier og uavgjort bety avansement.

– Vi visste at det ville bli tøft. De er et godt lag med mange fantastiske spillere. Vi visste at vi ville få muligheter til å score og å gjøre det vanskelig for dem. Vi var uheldige da de scoret, men vi gjorde jobben og går videre, oppsummerte Virgil van Dijk.

Det var Bayern München som hadde ballen mest i den første omgangen, men hjemmelaget måtte ha hjelp av gjestene for å redusere. Serge Gnabry la inn fra høyre og gjorde det vanskelig for Joel Matip, som med Lewandowski jagende bak seg, satte ballen i eget nett. Dermed var lagene like langt til pause.

SKADET: Liverpools kaptein måtte byttes ut allerede etter 13 minutter. Foto: Andrew Boyers / Reuters

Henderson-skade

Jordan Henderson, Liverpools kaptein, ble byttet ut allerede da det var spilt 13 minutter, etter det som så ut til å være trøbbel med den ene ankelen.

Det stoppet ikke lagkamerat Virgil van Dijk fra å score etter 69 minutter, han sørget dermed for at det sto 1–2 til gjestene da det var en halv time igjen av kampen.

– Han vinner alle dueller i luften, bortsett fra når han prøver å score, så det var fint for ham å score i kveld, sa Milner om lagkameratens nettkjenning.

Robertson med tre gule

Andrew Robertson pådro seg gult kort to minutter på overtid. Skotten, som har en viktig rolle i Liverpools forsvar,

MÅ STÅ OVER: Robertson, Etter å ha mottatt sitt tredje gule kort i turneringen. Foto: Christof Stache / AFP

hadde to advarsler med seg fra tidligere kamper i turneringen, og må derfor stå over den kommende kvartfinalen.

Fredag avgjøres det hvem Liverpool møter i neste runde. Da ligger både Manchester United, Tottenham og Manchester City i bollen sammen med dem.