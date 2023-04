Liverpool-stjerne ba om å se Stabæk-kamp

Onsdag tar Stabæk imot Brann på det mye omtalte Nadderud-gresset. Gressmatta i Bærum har vært gjennom en tøff vinter, og det er store spørsmål knyttet til hvordan det vil påvirke kveldens NRK-sendte kamp.

Liverpool-keeper Alisson Becker, som selv møter West Ham i kveld, får neppe med seg den kampen, men han sjekker nok resultatet.

Stabæks Jonatan Lucca og Becker er nemlig gift med to søstre, og de spilte også sammen på Brasils U20-lag.

– Han vet jeg er her. Han sa forrige gang at jeg måtte sende ham lenke til kampen, sier Lucca til NRK.

Lucca legger til at Alisson har et tøft kampprogram, og ikke har mye tid til overs for den norske Eliteserien. Foreløpig har han altså ikke fått tid til å bli ekstra kjent med sine norske kolleger.

NADDERUD: Onsdag tar Stabæk imot Brann på gressmatten i Bærum. Foto: NTB

Samtidig har Lucca og Allison fleipet om at de kan møtes på banen, hvis alt går Stabæk og Liverpools vei.

Europa?

Dersom Stabæk skulle vinne onsdagens semifinale mot Brann, og i tillegg løfter trofeet etter finalen, havner laget i kvalifisering til europaspill.

– Han sa at «det kan være vi spiller i Europaligaen til neste år. Kanskje vi kan spille mot dere». Jeg svarte at det håpte jeg ikke, ler Lucca.

De møtes uansett ikke i Euorpaligaen siden den norske cupmesteren går inn i kvalifisering til Serieligaen. Så da må i tilfelle Liverpool ha en litt haltende serieinnspurt.

Alissons bror, Muriel Becker (til venstre) sammen med Jonatan Lucca. Foto: Privat

De to familiene er også lenket sammen ved at Lucca og Allison er gudfedre til hverandres barn. Lucca forteller at han i forrige uke reiste til Liverpool for å besøke familien. Midtbanespilleren har dessuten spilt sammen med Alissons bror i Portugal.

Vil skape historie

Lucca kom til Stabæk i januar etter å ha vært på prøvespill i klubben i november. Siden har han startet samtlige kamper i cup og serie.

Nadderud har også et spesielt forhold til brasilianske føtter. Fra 2005 til 2009 spilte driblefanten Alanzinho for Bærumsklubben. Han var blant annet en viktig brikke da klubben vant sitt første seriemesterskap i 2008.

Men den sentrale midtbanespilleren påpeker at de to ikke er helt sammenlignbare.

– Helt forskjellig, sier Lucca.

– Jeg har noen forskjeller som han ikke har. Men det er fint å vite at en brasilianer har skapt historie her, det vil jeg også, fortsetter han.

En cupfinale vil definitivt være en god start. Lucca tror Brann blir en tøff test.

– Vi har respekt for dem, men vi er også et sterkt lag. Vi har mye energi, mye kvalitet og så må vi huske å nyte det, også. Det er tross alt en semifinale. Men vi har god sjanse til å vinne og komme oss til finalen, sier Lucca.

Så er spørsmålet hvordan Nadderud-gresset vil påvirke kampen. På spørsmål om hvordan han tror Brann vil taklet Nadderud-matta, svarer Stabæk-trener Lars Bohinen:

– Jeg tror de kommer til å fortsette å male på som de har gjort. Noe annet vil overraske meg.