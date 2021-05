Line Fagermo (25) om VIF-pappaen: – Det hender folk kommer bort og tar opp det han sier

Eksemplene er mange på at få evner å skape overskrifter som den nåværende Vålerenga-treneren.

«Jeg sa bare at du ikke er den skarpeste kniven i skuffen, for det er du ikke. Du er kanskje ikke i skuffen engang. Ta litt utdanning», sa Fagermo til Tommy Høiland etter cupfinalen i 2014 og skapte bråk.

Året etter meldte daværende Molde-trener Tor Ole Skullerud seg ut av Norsk Fotballtrenerforening i protest mot begrunnelsen for at Fagermo ble kåret til årets trener.

– Bare oljefondet er større enn lommeboken til Molde, sa Fagermo som Odd-trener og hisset på seg hele Romsdal i samme slengen.

– Veldig stolt av ham

Hvordan er det egentlig å være datteren til en så omdiskutert mann?

Vi spør Line Fagermo.

– Jeg er veldig stolt av ham, det kan alle som kjenner meg kan skrive under på. Opptil flere ganger har jeg fått høre folk spørre hvorfor jeg mener det jeg gjør. Da svarer jeg ofte «pappa har sagt det». Det er kanskje ikke et gyldig argument, men jeg ser så opp til ham og stoler på det han sier.

Det sier 25-årigen da hun treffer NRK mellom slagene som juss-student i Oslo.

I vårsola i hovedstaden snakker hun varmt om det som trolig er den mest omdiskuterte treneren i Eliteserien.

Dag-Eilev Fagermo er omdiskutert. Foto: Thomas Bløndal

«Alle» har et forhold til faren hennes, Dag-Eilev Fagermo.

Noen elsker at han er så frittalende og synes han er flink til å bygge gode fotballag, andre har ham langt opp i halsen.

Det har ikke manglet på kontroverser rundt VIF-treneren siden han entret toppfotballen som Godset-trener i 2006.

«Du får ikke lov å gå ut av huset»

Line røper at han heller ikke på hjemmebane er redd for å si akkurat det han mener.

– Han er veldig ærlig og direkte med oss også, enten det gjelder at vi har på oss for mye sminke eller får for dårlige karakterer på skolen. Jeg husker en gang vi skulle vi på konferansetime på skolen, og da syntes han jeg hadde på meg altfor mye sminke. Da sa han til meg: «Du får ikke lov å gå ut av huset før du vasker av deg den maska, du ser ikke ut». Jeg var 14 år og følte meg dritfin, humrer datteren.

Line Fagermo har et tett og godt forhold til sin egen far. Foto: Cicilie S. Andersen / NRK

Hovedpersonen selv har alltid vært tydelig på at ærlighet varer lengst.

Det vil han aldri endre på, selv om det ikke blir like godt mottatt hos alle.

– Jeg er oppdratt sånn, vi skal si ting som det er, selv om det kan være veldig direkte. Jeg kunne neppe jobbet som diplomat i Midtøsten, sier Dag-Eilev Fagermo med sedvanlig glimt i øyet til NRK.

Han mener samtidig at den tydeligheten og ærligheten er en sterk lederegenskap.

Når han alltid er ærlig, vil folk alltid vite hvor de har ham.

– Folk kommer bort

Line Fagermo forteller at hun flere ganger har fått merke at farens stadige medieutspill engasjerer.

– Det hender folk kommer bort og tar opp det pappa sier. Han sier rett ut det han mener, men hva som kommer ut tror jeg ikke han vet på forhånd, sier hun og smiler.

– Jeg er veldig opptatt av humor og fleip, men å såre mennesker vil jeg ikke, mener Dag-Eilev selv.

Dag-Eilev Fagermo har fått en opptur med VIF siden han overtok jobben før forrige sesong. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

– Er du like ærlig i alle sammenhenger, si for eksempel at kona kommer hjem med en kjole du ikke liker?

– He-he, ja, dessverre. Sånn er jeg med middagen også. Noen sier at «middagen var ålreit» fordi de er redd kona ikke skal lage mer mat, men blir jeg spurt, da sier jeg det jeg mener. Selv om svaret til tider kan grense opp mot uhøflig, mener VIF-sjefen.

– Tror du noen blir såret av det du sier noen ganger?

– Det tror jeg ikke, for jeg er veldig nøye på den grensen. Det er forskjell på erting og mobbing, jeg elsker å ha det gøy, men da må jeg regne med å få det dobbelte tilbake. Men ikke med ting som er sårt for mennesker, da er man over på mobbing, og det har jeg vært veldig nøye med ungene mine om som oppdrager. Vi mobber ikke eller gjør folk usikre, slår han fast.

– Er du flink til å si unnskyld?

– Jeg tror det, hvis jeg mener selv det er riktig. Jeg blir eldre, jeg også, så jeg håper jeg har lært litt, sier han.

Noen ganger kan hanbli sint på andre når han selv tar feil. Det er et karaktertrekk som noen ganger skaper hodebry for hans egen datter. Hør hvorfor her:

Fagermos datter om pappaens temperament Du trenger javascript for å se video. Fagermos datter om pappaens temperament

– Han ringer hele tiden

Datteren Line forteller at faren alltid har hatt tid til barna og familien selv om han har vært travel eliteserietrener omtrent så lenge de har levd.

– Han var på nesten alle kamper og prioriterte dette veldig. Jeg tror han hadde vært enda mer med om han kunne det, han syntes det var veldig gøy.

– Hvor viktig er familien for Dag-Eilev?

– Den setter han veldig høyt, og det kan man merke på flere måter. Han ringer hele tiden og spør hvordan man har det, han følger opp og ser oss for de personene vi er. Han har alltid vært veldig flink til å stille krav slik at vi skal gjøre det best mulig både på skole og i andre sammenhenger. Det sier litt om hvor mye det betyr for at ham vi skal ha det bra, mener hun.

Line Fagermo hadde faren som trener. Foto: Cicilie S. Andersen / NRK

Selv har Line fått kjenne hvordan det var å ha Fagermo som trener.

Da hun og søsteren spilte fotball i oppveksten hendte det at Dag-Eilev dukket opp og tok ansvaret for noen treningsøkter.

Det er flere eksempler på at han var litt hard med barna også, forteller Line.

Hun husker en episode faren sto på feltet og skulle dele dem inn i lag, og jentene fikk vester med ulik farge.

Men vestene luktet svette, og det var det ikke 12-åringene som satte like stor pris på.

– En fantastisk kommentar

Da var det en av jentene på laget som svarte «jeg skal ikke ha på den vesten», hvor Fagermo raskt slo tilbake med at «jo, du skal ha på den vesten».

Da fikk han rett tilbake at «du må ikke tru at du er noe bare fordi du heter Fagermo».

– Det forventa han ikke, at en liten jente skulle svare tilbake. Og da tok han seg selv i det, at «ok, jeg må faktisk være litt roligere når jeg er på trening med de småjentene her», humrer datteren.

– Da måtte jeg bare le. En fantastisk kommentar, husker Dag-Eilev Fagermo.

Han mener selv han er langt mer egnet til å trene profesjonelle voksne enn å ha styringen på barnelag.

– Faglig var jeg flink, men for meg var det vanskelig å trene toppspillere på dagtid og unger på kvelden, der man må knyte skolisser og tørke snørr. Jeg var ikke noe god trener for barna, selv om jeg kunne faget, jeg var nok en bedre kampleder. Da kunne jeg drive med taktikkeri og hjelpe ungene litt. Men jeg overlot treningene til andre foreldre, og ledet heller kampene, forteller han.

Overtok Norway Cup-kvartfinale

Selv om han pleier å la foreldretrenerne ta seg av øktene med barna, er det ikke alltid Dag-Eilev Fagermo klarer å holde seg unna.

Da datteren skulle spille Norway Cup-kvartfinale gikk det som det måtte gå - og dramatisk ble det. Hør Line fortelle den morsomme historien her:

Dag-Eilev Fagermo klarte ikke holde seg unna da datteren skulle spille Norway Cup-kvartfinale. Du trenger javascript for å se video. Dag-Eilev Fagermo klarte ikke holde seg unna da datteren skulle spille Norway Cup-kvartfinale.

Nå tror Line at faren blir mannen som leder VIF til klubbens første seriegull siden 2005.

– Jeg er inhabil, men tror absolutt han er rett mann til å klare det. Jeg vet hvilken sult han har for jobben sin, sier hun.

Vålerenga startet sesongen med ett poeng hjemme mot Rosenborg. Onsdag kveld venter en ny tøff test når Brann venter i Bergen. Avspark er 20.00.