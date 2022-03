– Det var fryktelig moro, det var det, sier Lindvik til NRK.

Et hopp på 131 meter i andreomgang sikret ham seieren i Holmenkollen. Markus Eisenbichler, som ledet etter førsteomgang, endte til slutt på andreplass (1,6 poeng bak) etter et hopp på 130 meter i finaleomgangen (se video).

Dermed kunne en glad Lindvik innkassere seieren på hjemmebane.

– Det var deilig. Jeg føler at jeg har funnet ut av ting igjen, kommenterer Lindvik, som har slitt litt med å finne ut av hoppingen de siste dagene.

– Jeg har surret litt, men nå er jeg «back on track». Det har vært veldig opp og ned, innrømmer han.

Akkurat det kunne NRKs hoppekspert Anders Jacobsen skrive under på.

– Jeg må flire litt av Marius Lindvik som tok seieren. På Lillehammer kjente jeg ham ikke igjen. Da så det ut til at han hoppet baklengs.

Glade nordmenn på pallen. Marius Lindvik vant og Robert Johansson ble nummer tre. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Fornøyd Tande

Lørdag var imidlertid OL-mesteren best.

Daniel-André Tande var riktignok best av de norske etter 1. omgang i Holmenkollen med sin 2.-plass, mens Lindvik var 0,2 poeng bak Tande på tredjeplass.

Men Tande greide ikke å følge helt opp i andreomgang og endte til slutt på 4.-plass etter et hopp på 129 meter. Tande vant i Kollen i 2018.

Hopperen var likevel fornøyd med dagen.

– Det var absolutt morsomt. Det hadde jeg ikke forventet i det hele tatt, sier han til NRK.

– Det er først neste sesong jeg håper å være tilbake i form, jeg prøver å minne meg selv om at jeg ikke er her for å kjempe om seier ennå, forteller Tande.

– Fantastisk norsk dag

Norge hadde ellers tre mann blant de fire beste og fem stykker blant de ti beste i lørdagens konkurranse. Fredrik Willumstad ble nummer ni og Johann André Forfang nummer ti. Med andre ord en svært sterk laginnsats av de norske hopperne.

– En fantastisk norsk dag i bakken, kommenterte NRKs hoppekspert.

Bendik Jakobsen Heggli ble nummer 20, mens Halvor Egner Granerud skuffet i sitt andrehopp og endte som nummer 24.

Lørdagen ble dermed en norsk jubeldag for de norske hopperne, ettersom Silje Opseth tidligere på dagen også sikret sin første verdenscupseier.

Tapte i sammendraget

Granerud lå før dagens renn kun 20,7 poeng bak sammnelagtleder Stefan Kraft i sammendraget i Raw Air. Kraft havnet til slutt på en 8.-plass, og ligger nå hele 41,2 poeng foran Granerud.

Kraf leder sammenlagt foran Ryoyu Kobayashi, Karl Geiger og Eisenbichler.

Johansson er beste nordmann på 8.-plass, nesten 40 poeng bak Kraft, mens Granerud er nummer ni i sammendraget.

Det siste Raw Air-rennet for menn avvikles søndag.