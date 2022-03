Kasakhstan tok føringen i Davis Cup

Kasakhstan tok ledelsen 2–1 i helgens Davis Cup-oppgjør mot Norge etter å ha vunnet lørdagens double-kamp.

Den norske duoen Simen Sunde Bratholm og Viktor Durasovic tapte 6–7, 3–6 mot Andrej Golubev og Aleksandr Nedvodjesov.

Det betyr at Casper Ruud må vinne storkampen mot Aleksandr Bublik (32 i verden) for at Norge skal ha håp om å vinne landskampen.

Vinneren av helgens landskamp avanserer til Davis Cup-sluttspillet. Norge har aldri deltatt tidligere.