Lillestrøm herjet med Aalesund i utsatt kamp

Oppturen fortsetter for Lillestrøm etter at trener Geir Bakke brått gikk til rivalen Vålerenga, men det var bunnlaget Aalesund som startet best i den utsatte eliteseriekampen på Åråsen. Isaac Atanga banket inn ledelsen etter bare 11 minutter.

Så snudde det, for først fikk gjestenes Amidou Diop direkte rødt kort etter et spark mot hodet til Thomas Lehne Olsen.

– Det var rett av dommeren. Men jeg mente ikke å gjøre det, sier Diop til NRK.

Deretter utlignet Ylldren Ibrahimaj, før Vetle Skjærvik satte sitt første eliteseriemål for Lillestrøm. Etter hvilen økte Akor Adams til 3-1, og så var det Lehne Olsens tur – ikke bare én, men to ganger.

– Det er alltid deilig å score mål og bidra til tre poeng. Det var morsomt å spille utpå her. Vi ser freshe ut, sier tomålsscoreren.

«Fugla» vant dermed hele 5-1, og har scoret ni mål på de siste to kampene.

– Jeg er utrolig stolt av spillerne og støtteapparatet som har gjort det veldig enkelt for meg å være hovedtrener, sier midlertidig trener og sportssjef, Simon Mesfin.

LSK klatret til sjetteplass på tabellen og Mesfin forteller til NRK at han håper en ny hovedtrener er på plass i løpet av en ukes tid.

– Vi håper på førstevalget, sier han hemmelighetsfullt.