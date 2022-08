– Jeg skulle ønske at hun var her, sier Lillefosse om moren, som døde av kreft.

– Jeg håper hun følger med meg fra et bedre sted, forteller han til NRK.

– Det var noe av det første jeg tenkte på da jeg fikk flagget rundt meg. Jeg skal være ærlig å si at jeg tenkte på det, sa en rørt bronsevinner, som fikk trøst av NRKs ekspertkommentator Vukicevic Demidov.

Det var mange tanker som raste gjennom hodet på EM-debutanten Lillefosse. Han imponerte med en knallsterk åpning av EM-finalen.

– Jeg skjønner ikke hva som skjer. Jeg vet ikke helt, altså. Det var… Jeg vet ikke hva jeg skal si. Det er stort.

Han kom seg lekende lett over på første forsøk fra han begynte på 5.50 til høyden ble lagt til 5.85 - kun en centimeter unna hans egen norske rekord.

Men lørdag var ikke nordmannen i nærheten av å komme seg over den høyden.

Sondre Guttormsen fikk det ikke helt til i EM-finalen. Foto: ANDREJ ISAKOVIC / AFP

Holdt til bronse

Det holdt imidlertid til en bronse for Lillefosse, som var over 5.75 på sitt første forsøk. Det skulle vise seg å bli helt avgjørende i medaljekampen.

Ingen av de øvrige som hoppet på den høyden, klarte nemlig 5,75 på første forsøk. Den neste høyden, 5,85, var det kun tyske Bo Kanda Lita Baehre og den svenske kjempefavoritten Armand Duplantis som klarte.

– Jeg er nesten målløs. Adrenalinet pumper i kroppen. Det var nervepirrende å se på de andre som måtte «faile», sier trener Bjørn Åge Herdlevær etter at bronsen var et faktum.

– Til frokost i dag sa Pål at «jeg skal ta medalje i dag». Medalje i sitt første seniormesterskap er sinnssykt, legger han til.

– Ja, jeg sa det. Det var det jeg skulle gå for. Jeg trodde egentlig det røk da jeg ikke gikk over 1.85. Det var nervepirrende å se på de som var igjen, forteller Lillefosse.

Duplantis sikret gullet med mesterskapsrekord 6,06, mens Baehre tok sølvet med 5,85.

Guttormsen fikk problemer

Sondre Guttormsen fikk en litt mer kronglete start på EM-finalen med mye ujevn hopping. Guttormsen kom seg heller ikke over 5.85.

Han kom seg også over 5,75, men måtte ha to forsøk på høyden. Dermed plasserte han seg til slutt bak Lillefosse på resultatlista. Hadde Guttormsen klart 5,85, hadde bronsemedaljen gått til ham.

– 5.75 er for så vidt greit nok. Men det holder ikke. Det blir for ujevnt, sier far og trener, Atle Guttormsen til NRK.