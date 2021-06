Lillebroren ble lam etter stupeulykke på Sørenga – skylder på kommunens skilting

– Det er det verste jeg har sett i hele mitt liv, sier Abbas Fazal.

Han står på bryggekanten der han for et par uker siden var vitne til at kameraten Geir Kåre Nyland fikk livet sitt snudd på hodet etter en tragisk badeulykke.

– Når jeg ser det nå i helt stille vann, så er det helt sykt at det ikke er noe merkinger. Det spiller ingen rolle om man stuper eller ikke. Hvis man bare hopper og treffer den steinen, kan man knekke flere ting, sier han.

Søndagen ulykken skjedde var det masse folk i vannet og båter som kjørte inn og ut av plassen. Dermed hadde verken Nyland, Fazal eller vennene noen sjanse til å se steinen, som så vidt stikker opp når vannet er helt stille.

PREGET: Abbas Fazal er sterkt preget etter å ha vært vitne til stupeulykken til kameraten. Foto: Thomas Bløndal / NRK

Nyland, som lenge har vært en lovende MMA-utøver og tidenes første vinner av Norges tøffeste i 2013, skulle stupe fra en brygge like ved Munch-museet. Han landet med hodet først og kjente med en gang at noe var galt.

Han pådro seg brudd i ryggen, og etter ni timer på operasjonsbordet kom beskjeden om at han foreløpig er lam fra brystet og ned.

Mener skiltingen er for dårlig

I etterkant har Nylands nære venn og MMA-kollega Emil Meek samlet inn over én million kroner for å hjelpe kameraten på veien tilbake.

AKTIVE: Søsknene Nyland har støttet hverandre i hver sin idrettsgren. Geir Kåre har drevet med MMA, mens Zekiye er en av Norges beste vektløftere. Foto: Privat

Nå krever vennene og familien til Nyland at Oslo kommune gjør grep og sørger for bedre merking av områdene hvor vannet er for grunt til at det kan hoppes.

– Det var en ulykke på Sørenga to uker tidligere. For tre år siden var det en som omkom i det samme området, og de har fortsatt ikke klart å få opp noen ordentlige skilt. Det var det som gjorde at Geir Kåre ble skadet, sier storesøster Zekiye Nyland.

Nå ber hun kommunen om å handle raskt for å hindre flere ulykker både denne sommeren og senere.

– Det var et lite skilt som ingen av dem så. Jeg lurer på hva kommunen skal gjøre med dette, for her er det mye som står på dem.

Vanskelige å få øye på

Langs Munch-bryggen er det omtrent hver femte meter skrudd fast plaketter med beskjed om grunt vann og advarsel mot stuping.

MERKET: Disse merkingene er plassert langs bryggekantene på Sørenga, men er vanskelige å se når mange folk oppholder seg i området. Foto: Thomas Bløndal / NRK

Fazal, som var en av flere kamerater til stede da ulykken skjedde, stiller likevel spørsmål rundt størrelsen på skiltene, teksten og avstanden mellom dem. Spesielt når været er så godt og en tettpakket brygge gjør det vanskelig å få øye på skiltene.

– Oslo kommune har blitt en badeby, og det er mange badeplasser midt i byen. Da synes jeg at kommunen har et ansvar for god merking. Da holder det ikke med noen få små skilt hvor det står «grunt vann» på en brygge som er rundt 100 meter. Dette kunne skjedd hvem som helst, sier Fazal.

– Hadde jeg sett et skilt her hvor det sto at her er det stein i havet og at man ikke skulle hoppe her, så hadde dette aldri skjedd. Det må Oslo kommune bare få på plass med en gang når det er så mange folk her, fortsetter han.

Gjør en grundig vurdering

Kort tid etter ulykken var Oslo kommune nede på bryggen for å se på tiltak som kan gjøres nå umiddelbart for å hindre flere ulykker fremover.

ALVORLIG: Kommunikasjonsdirektør hos Bymiljøetaten Richard Kongsteien sier at de vil gjøre en grundig befaring av området. Foto: Thomas Bløndal / NRK

Kommunikasjonsdirektør hos Bymiljøetaten, Richard Kongsteien, opplyser også om at de vil ha en større befaring av hele området ganske snart for kontrollere at det er godt nok opplyst hvor det er trygt å hoppe og ikke.

– Det gjør inntrykk å høre denne kritikken. Det er en lei ulykke med et ordentlig tragisk utfall. I utgangspunktet så er området forholdsvis godt skiltet. Samtidig så viser ulykken at kombinasjonen med små skilt og mye mennesker, kanskje forstyrrer beskjeden om at det ikke er trygt å stupe her, sier Kongsteien.

Han understreker at de skal undersøke det grundig. I tillegg har politiet varslet at de skal se på hendelsen.

– Familien mener dere har skyld i dette. Føler dere det samme?

– Jeg mener at det er for tidlig å konkludere med at vi har skyld i dette eller at det var altfor dårlig informasjon på stedet. Men uavhengig av det, så tar vi denne hendelsen svært alvorlig og vi gjør en ordentlig vurdering av hele området for at dette ikke skal skje igjen, sier Kongsteien.