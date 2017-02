Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

De hadde ikke scoret på 638 minutters ligaspill. De hadde ikke scoret i ligaen i 2017. De hadde falt til nedrykksplass på tabellen. Og torsdag sparket de manageren som førte dem til ligagull for ni måneder siden.

På tribunene hadde Leicester-fansen møtt tallrikt fram med plakater der de takket Ranieri for jobben – en jobb som gav Leicester et mildt sagt sensasjonelt ligamesterskap i mai. De stilte også med Raieri-masker, og framførte et lysshow med smarttelefoner i kampens 65. minutt. Ranieri er 65 år gammel.

TAKK: En Leicester-fan viser in takknemlighet til Leicester sparkede manager. Foto: ADRIAN DENNIS / AFP

I kveld begynte de livet etter den populære italieneren, og slo fryktelig tilbake. De banket Liverpool 3–1.

– Vi har fått mye tyn i pressen i det siste, mye av det ufortjent. Du så at gutta ønsket å slå tilbake i kveld, sa tomålsscorer Jamie Vardy til Sky Sports.

Jemie Vardy fikk æren av å sette inn Leicesters første ligamål i år, etter 28 minutters spill. Han løp fra Liverpools midtstoppere og satte kaldt ballen i mål. Ni minutter etterpå doblet Danny Drinkwater ledelsen fra 20 meter, og Vardy headet inn 3–0 et kvarter etter pause.

– Det er vanskelig å si hvorfor vi ikke har spilt slik før denne sesongen, sa Drinkwater etter kampen.

Philippe Coutinho reduserte for Liverpool med drøyt 20 minutter igjen, men kunne ikke hindre en festkveld Leicester ikke har opplevd maken til siden forrige sesong, i lagets første kamp etter at Claudio Ranieri fikk sparken.

Liverpool ville tatt tredjeplass på tabellen med seier. Nå er de fortsatt nummer fem.

– Jeg er ikke bekymret for formen vår. Men i kveld var vi ikke fysisk sterke nok, sa Liverpools manager Jürgen Klopp.