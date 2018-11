Onsdag er det omspill mot Fabiano Caruana. Magnus Carlsen står i fare for å miste tittelen som verdensmester i sjakk. Den har han hatt siden 2013.

Men hva skjer egentlig hvis Carlsen taper mot Caruana?

Mister han motivasjonen?

Kommer han til å satse videre?

– Det er mange som har diskutert det, men det er bare Magnus Carlsen som vet svaret. Det er faktisk ikke sikkert han vet det selv en gang, sier forfatter Arne Danielsen til NRK.

FORFATTER: Arne Danielsen er på plass i London. Foto: Mads Nyborg Støstad / NRK

Før VM sa Carlsen i podkasten «Sjakksnakk» at han ikke kunne se for seg at noen andre enn han selv var verdensmester. I dag kan det bli en realitet.

– Må finne ut hva han vil med sjakken

Han har skrevet to bøker om nordmannen, som er den 16 personen til å ha tittelen som verdensmester i sjakk. 16 menn på 100 år sier litt mye hvor eksklusivt det er å være verdensmester i sjakk.

I teamet rundt Carlsen er det få som har tenkt tanken på tap.

– Selvfølgelig vil livet endre seg hvis han taper. Etter dette dramaet må han sette seg ned og finne ut hva han vil. Hvor seriøst skal han ta sjakken? Hva ønsker han å oppnå? Tar han det som en utfordring? Spør Judit Polgár.

Svaret på det siste er et soleklart ja, mener NRKs ekspert Torstein Bae, som får støtte av Arne Danielsen.

– Kanskje det gir en ny sult ikke å være mester, ikke alltid måtte forsvare seg. Kanskje det er bra for han at han kommer i en utfordrerposisjon og kan angripe, sier Bae.

– Er det noen som kan klare det, er det Magnus Carlsen, sier Arne Danielsen.

EKSPERT: Judit Polgár. Foto: Jørund Wessel Carlsen / NRK

– Har tilført sjakken mye

Verdensmester eller ei, Judit Polgár mener Carlsen står i sjakkhistorien med gullskrift uansett utfall.

– Han vil være en av de største uansett om han vinner eller taper i dag, Carlsen er en av de største personene i sjakkhistorien. Helt siden han kom inn har han vært en kul fyr, og han har tilført sjakken enormt mye.

30 november fyller Carlsen 28 år. Da er han enten verdensmester, ellers står han uten tittelen for første gang på fem år. Hva som skjer da, er umulig å svare på.

– Har han en plan for hva som skjer da?

– Magnus er i nuet, og er der han er. Jeg tror ikke han legger ned mye energi i å tenke på hvis og om noe skulle skje.