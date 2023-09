Lege (28) spilte på landslaget – tok sensasjonell seier i 100-kilometersløp

Kaspersen (28) vant nemlig et av verdens mest prestisjefylte fjelløp på fredag, CCC (Courmayeur/Champex/Chamonix). Det gjorde hun overlegent – med nesten 40 minutter ned til andreplassen.

– Jeg tror ikke det helt har gått opp for meg. Det har vært en drøm lenge, sier hun til NRK.

Men bragden kom ikke uten dramatikk i oppladning. Tromsøløperen vurderte å trekke seg dager før løpet rundt Mont Blanc i de franske alpene.

SENSASJON: Her løper Kaspersen det hun beskriver som drømmeløpet, og høydepunktet i hennes løpekarriere. Foto: Ian Corless / adidas TERREX

– Jeg hadde litt muskulære problemer dagen før løpet og var usikker på om jeg kunne stille til start. Jeg bestemte meg dagen før på ettermiddagen, forteller Kaspersen.

– Ikke optimalt

Ultraløpet hun vant på fredag er over 100 kilometer langt. Det går fra Courmayeur i Italia, via Champex Lac i Sveits til Chamonix i Frankrike. Løypa går over fjell og gjennom terreng med rundt 6000 meters stigning.

Underveis i løpet måtte hun få i seg mye næring og hadde blant annet lagt smågodt i løpsvesten.

– Sukrede pærer, colaflasker og sure smokker fra smågodthylla er mine favoritter, sier Kaspersen.

Sensasjonsløpet fikk hun klemt inn ved siden av en hektisk hverdag som lege i Ålesund. Der jobber hun fulltid i turnus.

– Det er ikke optimalt med idrettssatsing at man har en fulltidsjobb ved siden av. Det er mest restitusjonen det går utover.

Løpesatsingen til Kaspersen startet for ordentlig i 2015. Hun mener kombinasjonen av legestudier- og jobbing, har vært den største utfordringen underveis i idrettssatsingen.

– Det har vært perioder som har vært utfordrende. Eksamensperioder blant annet. Der har jeg gjort harde prioriteringer som har gått utover idretten.

Hun innrømmer at det svinger mye hvis du skal satse, med alt det innebærer.

– Det er kort vei fra himmel og ned, sier hun.

Les også: Vår nye løpedronning har vunnet nesten alt hun har stilt opp i

Tidligere landslagsspiller

Multikunstner er kanskje et ord man kan bruke for å beskrive Kaspersen. For det er ikke bare i terreng og over et legebord hun kan briljere. 28-åringen har nemlig flere aldersbestemte landslagskamper i fotball, blant annet for Norges J19-lag.

– Jeg jobbet hardt mot det på et tidspunkt, men så var jeg lei.

LANDSLAGSSPILLER: Kaspersen satset lenge på fotball og spilte på klubblaget Fløya. Foto: Privat

Siste landslagssamling hun var en del av var i 2019. I 2015 satset hun fullt på løpingen.

– Løping har alltid vært litt nært. Jeg tok en sjanse på prøve på det. Det har ballet på seg og jeg kan ikke si at jeg angrer på det i dag. Jeg hadde ikke forestilt meg for 7–8 år siden at jeg skulle løpe 100 kilometer i fjellet.

Yngvild Kaspersens ultraløptips Ekspander/minimer faktaboks 1. Få i deg nok næring – Sukrede pærer, colaflasker og sure smokker fra smågodthylla er mine favoritter. Hvis du skal løpe langt er det viktig å få i deg nok næring underveis. – Spør du ti forskjellige løpere får du ti forskjellige svar på hva de spiser underveis. Jeg foretrekker smågodt, det gjør det mer lystbetont å få i seg sukker, sier Kaspersen. Hun drikker også sukkervann, og har med seg stekte potetbåter for å få i seg salt i tillegg. 2. Bygg kapasitet over tid Kaspersen begynte å satse på løping for rundt syv år siden. Gradvis har turene blitt lengre, og hun trives nå best med fjell og terreng – fra distansen halvmaraton og oppover. Hun anbefaler å trene på det du vil bli god på. Man må bygge kapasitet til å være lenge på beina, og lenge ute på fjellet. Men hun er mer tilhenger av kontinuitet over tid heller enn mange lange økter som øker skaderisiko. 3. Senk risikoen for å bli skadet – Gjør litt mindre så du ikke blir skadet og syk. Så kan du legge inn noen langturer her og der. Det viktigste er å unngå å bli skadet, så du ikke ender opp med lange perioder der du ikke får trent. 4. Det sitter i hodet Kaspersen sier at man selvfølgelig må være i god nok form fysisk, men at den store utfordringen er å jobbe mentalt med å overtale seg selv til å fullføre. – Det er fascinerende hvor mye man klarer å presse seg. Det er tungt å løpe så mange timer, og så mange høydemeter, men man klarer mer enn man tror. Det viktigste er å ikke stoppe, og å få i seg nok næring.

Neste drømmeløp

Nå som seieren i drømmeløpet er sikret, planlegger Kaspersen å ta det litt med ro utover høsten og nyte seieren.

– Det som gjør seieren i dette løpet så kult er at jeg vant en inngangsbillett til et annet løp jeg har veldig lyst til å delta i, sier Kaspersen.

Med seieren i Chamonix i lomma har hun nemlig garantert plass i løpet Western States 100 miles som holdes i California neste juni.

Det er et av verdens største ultraløp som det er veldig vanskelig å kvalifisere seg til, og det er mange som kjemper om muligheten til å delta.

– Det tror jeg er det neste drømmeløpet, sier hun.