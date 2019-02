– Golf er en merkelig idrett, sier Kristoffer Reitan til NRK noen minutter etter at de 18 hullene var unnagjort på dag to i Australia.

Etter torsdagens superrunde i Perth ledet Reitan hele europatourturneringen ISPS Handa World Super 6 Perth.

20-åringen imponerte med syv under par, og delte dermed ledelsen med filippinske Tabuena. Reitan brukte 65 slag på runden, hans beste i proffkarrieren.

– I dag klaffet det ordentlig. Det er fortsatt mye igjen, og mye kan skje, men det er deilig å se at toppnivået mitt holder til å lede, sa Reitan til norskgolf.no.

Da skulle det i alle fall ikke være noe problem å klare cuten etter dag to. Eller?

Sur trippelbogey

– Å ... ja, hei, svarer 20-åringen nøkternt når NRK ringer etter den andre runden.

Han hadde nok helst håpet at norske medier hadde glemt å følge med på golf denne fredagsmorgenen.

For runde to skulle nemlig bli et mareritt for 20-åringen. På de samme hullene der han slo åtte birdies torsdag, ble det hele fem bogeys dagen etter. På hull tre ble det også en begredelig trippelbogey for nordmannen.

– Jeg gjorde en feil som jeg ikke har gjort i hele mitt liv. Det var en bunkerkant som var litt høy, men jeg tenkte at det måtte gå an å få ballen over der. Men jeg traff kanten, og det kosta meg en del slag. Den var tung å svelge, sier Reitan.

Det røde, hvite og blå flagget raste nedover resultatlisten, og landet til slutt helt nede på en delt 37. plass – rett over cuten. Fredagsrunden endte med fem over par, totalt to under par.

– Jeg var ikke til stede mentalt, og det er ikke akseptabelt. Det er ekstremt frustrerende, sier han.

US OPEN: Kristoffer Reitan ble i fjor første nordmann til å spille i US Open. Foto: Ross Kinnaird / AFP

Vanskelige forhold

Noe av grunnen til den dårlige andrerunden var de vanskelige forholdene på banen i Perth.

– I går var det veldig myke forhold og vindstille. Nå spilte jeg på ettermiddagen, og da var det mye hardere og mer vind. Da er det mye vanskeligere, men jeg skal selvsagt ikke gi det all skylden, sier han.

LEDER: Belgiske Thomas Pieters er en av de fire som leder etter dag to. Foto: Neville Hopwood / AP

Det er firerbanden Panuphol Pittayarat, Ryan Fox, Matthew Griffin og Thomas Pieters som leder etter dag to (8 under par).

I fjor ble Reitan første nordmann som kvalifiserte seg for spill i US Open. Det ble heller ingen suksess. Turneringen avsluttes søndag, men for at Reitan skal få delta der må han være blant de 24 beste etter lørdagens runde.

– Det er absolutt mulig. Jeg må bare se offensivt på det. Jeg spilte en veldig god runde i går, og det er bare om å gjøre å finne tilbake til det, sier han.