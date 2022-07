Leclerc raste etter å ha krasjet fra ledelsen: – Neeeeei!

– Hva skjedde der? utbrøt kommentator Atle Gulbrandsen.

Det var forvirring etter at Ferrari-stjerna Charles Leclerc plutselig hadde krasjet. Han var i ledelsen, og det så ut til at han kontrollerte løpet i Frankrike.

Leclerc mente det kunne være trøbbel med gasspedalen i bilen sin, mens kommentatorene Stein Pettersen og Gulbrandsen mistenkte en førerfeil fra monegaskeren.

Han kjørte ut i en sving og traff veggen på vei ut.

– Var presset for stort?

Ferrari-føreren var dermed ute av løpet, og han var rasende etter å ha krasjet. Først pustet han tungt i flere sekunder, før han brølte ut «Neeeeeei!» på radioen.

MÅTTE BRYTE: Leclerc måtte gi seg etter 18 runder i Frankrike. Foto: CHRISTOPHE SIMON / AFP

– Dette er en gavepakke til Max Verstappen, sa Pettersen

– Var presset for stort? undret Gulbrandsen.

Selv om Leclerc var forbannet da krasjet fant sted, innrømmer han etter løpet at det var selvforskyldt.

– Det var reversen som ikke fungerte. Men det er nok ikke koblet til krasjen, så jeg tror det er en feil. Jeg tok det for langt i svingen. Det er min feil, sier Leclerc og fortsetter:

– Hvis jeg fortsetter slik, så fortjener jeg ikke å vinne mesterskapet. Med slike feil er det ingen poeng i å konkurrere på dette nivået.

SELVKRITISK: Charles Leclerc innrømmer at krasjet var hans feil. Foto: ERIC GAILLARD / Reuters

Ekspert Henning Isdal var ikke imponert over Verstappens konkurrent.

– Det var en førerfeil, det synes ganske klart. På samme måte som på Imola, så kjørte han av banen. Leclerc skjønner selv at han ikke kan fortsette på denne måten. Han har på en måte skutt seg selv i foten, sier Henning Isdal på Viaplays sending etter løpet.

Med det var Verstappen i ledelsen, og han vant kontrollert.

– Vi hadde stor fart. Vi fikk veldig opphetet dekk og vi kunne ikke gjøre noen store grep, bortsett fra én gang. Bilen var rask, men Charles var uheldig. Jeg håper han har det bra, sier Verstappen etter seieren.

Sterk dag for Mercedes

Det betød også at Hamilton plutselig endte på andreplass, mens Sergio Pérez og George Russell knivet om tredjeplassen. Det var til slutt Russell som trakk det lengste strået i den duellen.

VANT: Max Verstappen stakk av med seieren i Frankrikes Grand Prix. Foto: ERIC GAILLARD / AFP

Dermed ble det en meget god dag for Mercedes, som ellers har slitt denne sesongen.

Men Hamilton avslører noe dramatikk fra løpet.

– Det var faktisk et tøft løp, fordi drikkeflasken min fungerte ikke. Men for et resultat, med tanke på at vi har vært langt bak disse gutta (Red Bull og Ferrari) hele uken, sier briten.

Leclercs krasj og Verstappens seier betyr at sistnevnte får et godt forsprang i sammendraget.

Verstappen står nå med 226 poeng, mens Leclerc har 170 poeng etter Frankrikes Grand Prix.

Nederlenderen innkasserte sin syvende seier denne sesongen, men det er hans første seier på over en måned.

Dette er topp ti fra Frankrike:

1. Verstappen, 2. Hamilton, 3. Russell, 4. Pérez, 5. Sainz, 6. Alonso, 7. Norris, 8. Ocon, 9. Ricciardo, 10. Stroll.