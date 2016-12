Larvik tok sitt 17. NM-gull da de slo Tertnes med fem mål i cupfinalen torsdag, men stemningen i den dominerende norske klubben er også preget av usikkerhet.

Mye på grunn av en krevende økonomi.

– Det gir ingen kjempe energiboost at det er ting rundt oss som er negativt for klubben. Heldigvis er vi proffe og når vi er her så tenker vi ikke på noe annet enn sport og håndball, men vi skulle ønske ikke situasjonen hang over oss, sier Gro Hammerseng-Edin til NRK.

Hun sitter også i Larviks styre og kjenner godt til de økonomiske utfordringene.

– Vi har vist før at vi klarer å prestere selv om det stormer litt rundt oss, men jeg skal ikke lyve, det preger oss jo, sier håndballveteranen.

Ingen har signert ny kontrakt

USIKKER: Landslagsstjernen Amanda Kurtovic har ikke bestemt seg for hvor hun spiller neste sesong. Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

En annen usikkerhet er at alle spillerne er på utgående kontrakter, og ingen har signert ny ennå.

Dermed kan flere av landslagsstjernene forsvinne.

– Det er ikke til å stikke under en stol at klubben har problemer økonomisk, det vet alle. Det å være den første til å skrive under, når man ikke vet hvordan laget ser ut neste år, er en av mange faktorer. Man holder kanskje litt igjen fordi alt er så uvisst, innrømmer Amanada Kurtovic.

– Jeg har ikke tatt stilling til fremtiden min ennå, men skal gjøre det over nyttår, sier Sanna Solberg.

– Jeg har ikke signert noe, men det er rimelig sannsynlig at jeg blir i Larvik, forteller Marit Malm Frafjord.

– Har de råd til å beholde deg?

– Absolutt. Vil man tjene mye penger, spiller man ikke i Norge. Det er andre ting som veier opp for det.

– Alle er litt spente

Trener Tor Odvar Moen er klar over at de kan komme til å miste flere viktige spillere.

– Akkurat nå har vi det laget vi startet sesongen med. Vi gjør så godt vi kan, men jeg tror alle er litt spente på å få det store bildet og hvordan vi skal angripe ny sesong. Jeg håper og tror vi fortsatt kan sette sammen et slagkraftig lag i Larvik, sier Moen.

GEVINST: Larvik og Gro Hammerseng-Edin fikk 75000 kroner for NM-triumfen. Det kan komme godt med. Foto: Braastad, Audun / NTB scanpix

Nylig tapte også klubben i retten, og ble dømt til å tilbakebetale sin tidligere daglig leder, Bjørn-Gunnar Bruun Hansen, nesten én million kroner. Det kan være med å prege budsjettet.

– Dommen nå var ikke hyggelig, men vi må prøve å løse det, sier Hammerseng-Edin.

– Jeg stoler på styret og de som jobber rundt klubben. Vi spillerne kan bare gjøre det bra sportslig for å forsøke å få sponsorer og folk til å forstå at Larvik er en viktig klubb å bevare, understreker Malm Frafjord.