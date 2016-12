– Kjerstin er en fremtidsspiller

18-åringen, som for bare noen uker siden vant EM-gull for Norge, imponerte stort i torsdagens NM-finale. Kjerstin Boge Solås og Tertnes ga Larvik uventet motstand.

Tertnestalentet, fra Dale i Sunnfjord, skjøt Larviks keeper i stykker i store deler av kampen.

Fra tribunen fikk landslagssjef Thorir Hergeirsson se Solås score ni av Tertnes' 19 mål i NM-finalen.

– Hun er en spiller som kommer til å banke hardt på døren fremover. Thorir Hergeirsson, landslagsjef

Sjefen så en toveisspiller

Det var en imponert landslagssjef Thorir Hergeirsson NRK møtte like etter Larviks 9. strake NM-seier. Tertnes holdt følge, og ledet i perioder over storfavoritten, men tapte til slutt 19–24.

– Kjerstin har vært sentral i Tertnes i vinter. Hun er en fremtidsspiller, sier Hergeirsson.

FULGTE MED: Thorir Hergeirsson så cupfinalen sammen med statsminister Erna Solberg. Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

Landslagstreneren er mest imponert over å se angrepsspillet. I EM spilte hun kun i forsvar.

– Hun er en toveisspiller. Vi fikk se henne i angrep i dag, så lenge hun orket, men på slutten ble det for tøft. Hun har potensial.

Hergeirsson forteller at han har sett det samme da hun spilte på yngre landslag, og at hun fikk være med i årets EM-tropp for å kjenne på det å være en del av laget.

Vil vinne med Tertnes

Stortalentet, som fikk dagens bestemannspris, er mer beskjeden om sine ni mål.

– Vi jobbet bra og jeg synes vi har forberedt oss godt, sier hun.

– Men du banket inn mål etter mål?

– Jeg hadde en god dag i dag. Det hadde jeg.

– Hva er fremtidsmålet ditt?

– Akkurat nå er det å vinne noen titler med Tertnes. Vi var så nære. Ellers må jeg bare jobbe på og satse på å bli tatt ut til noen landslagssamlinger, sier Kjerstin Boge Solås.

– Kommer til å dra lasset

Landslagstrener Thorir Hergeirsson tror Solås kommer til å dra lasset i Tertnes i årene fremover. Og med både forsvar- og angrepsferdigheter har hun gode muligheter til å slåss om en plass i landslagstroppen.

– Det er helt sikkert at hun er en spiller som kommer til å banke hardt på døren fremover. Hvis hun holder seg frisk og rask.