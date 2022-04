Lar seg forbløffe av Messis fall: – Rart å se ham slik

I debutsesongen i Ligue 1 har argentineren kun scoret tre mål på 20 kamper (18 fra start) for den franske hovedstadsklubben. 78 spillere har scoret flere ligamål enn PSG-stjernen.

Hvis man legger sammen målpoengene, ser det ikke like ille ut. Med tre mål og 13 målgivende pasninger ligger Messi på niendeplass på målpoengtabellen.

– Skuffet stort

Likevel er dette tall som blekner i forhold til det en hel fotballverden er blitt vant til å se fra mannen som har vunnet Ballon d'Or, den kanskje prestisjefylte prisen i internasjonal fotball, syv ganger.

– Det er ingen tvil om at han har skuffet stort, og det er lett å se at han er på en nedadgående kurve. Når tidligere Odd-spiller Elba Rashani har mer enn dobbelt så mange scoringer (7), er det jo ikke noe annet å si enn at det er skuffende, sier Ligue 1-kommentator Robin Haugen til NRK.

Han kommenterer den franske toppdivisjonen for Direktesport og Nettavisen og har derfor fulgt Messi tettere enn de fleste denne sesongen.

– Han bidrar jo i spillet og skaper mye sjanser, og 13 målgivende pasninger er bra, men det skulle bare mangle når du spiller på ligaens soleklart beste lag, slår Haugen fast.

LUGGER: Lionel Messi har ikke fått det til å stemme slik vi er vant til denne sesongen. Foto: BENOIT TESSIER / Reuters

Til Expressen, som har en sak med tittelen «Hva har skjedd med Lionel Messi i PSG?» sier den anerkjente Ligue 1-eksperten Matt Spiro at han synes det er vondt å se Messi på fotballbanen for tiden.

«Det er noe sørgelig ved å se dette fotballgeniet spille på denne måten», mener eksperten.

Direktesport- og Nettavisen-kommentator Haugen toner det hele litt ned.

– Jeg synes ikke Messis prestasjoner har vært så svake at man bør bruke slike ord, da drar han på, men det er ikke noe tvil om at det er langt svakere enn Messi tidligere har prestert. Det er rart å se Messi slik, men ikke overraskende. Alderen innhenter alle sammen. Jeg, som alle andre, hadde forventinger om at han skulle dominere fullstendig. Men han er menneskelig, han også, påpeker Haugen.

Robin Haugen, kommentator for Nettavisen. Foto: Pressefoto / Nettavisen

I Mesterligaen, der Messi virkelig var hentet inn for å skinne, noterte han seg for respektable fem mål på syv kamper denne sesongen.

Men ingen av målene kom i utslagsrunden mot Real Madrid der PSG tapte over to kamper.

Tvert imot gikk han av banen i begge kampene uten målpoeng, og attpåtil bommet han på straffe i den første av de to åttedelsfinalene.

Buet på av sine egne

I første hjemmekamp etter nedturen i Mesterligaen, utspilte det seg noen uventede og til dels surrealistiske scener på PSGs hjemmebane Parc des Princes.

I kampen mot Bordeaux vendte hjemmefansen seg mot Messi og Neymar og valgte å bue på superstjernene hver gang de hadde ballen.

Scener som fikk den tidligere franske landslagsspilleren Johan Micoud til å slå fast at «Frankrike fortjener ikke å ha Messi i Ligue 1», ifølge Expressen.

Cesc Fàbregas, Messis gode venn og tidligere lagkamerat fra Barcelona, var like opprørt.

– Fotballen har ikke hukommelse. Det er skammelig, skrev han på Twitter om buingen.

BUET PÅ: Lionel Messi måtte innse at egne fans vendte seg mot ham denne sesongen. Foto: STEPHANE MAHE / Reuters

– Tror ikke han trives

Robin Haugen kommenterte kampen der buingen oppsto. Han ble tatt på senga av det som skjedde.

– Denne sesongen har nok vært tøff for ham. Nå skal det sies at buingen trolig først og fremst var et utslag av misnøye med måten klubben er drevet, men signaleffekten blir jo desto større når det går utover klubbens største stjerner, sier han.

– Er det spekulasjoner i Frankrike om at Messi kan forsvinne allerede i sommer?

– Jeg tror i hvert fall ikke at han trives. Hvis han kunne valgt selv, ville han nok reist hjem til Barcelona. Men hvem skal ha råd til å hente ham? Han har en astronomisk lønn, påpeker Haugen.

TUNG SESONG: Lionel Messi har ikke klart å gjenskape de utrolige sesongene han gjorde år etter år i Barcelona. Foto: Manu Fernandez / AP

Søndag kveld møtes første- og andreplassen på tabellen i den franske toppdivisjonen når Marseille kommer på besøk til Parc des Princes. Det er ventet at Messi starter kampen.

PSG mot Marseille har kallenavnet «Le Classique» og er ansett som Frankrikes kanskje største fotballkamp. Søndag spilles kampen uten bortesupportere på grunn av at det har vært så mye bråk ved tidligere oppgjør.

Dramatikken kan du som vanlig følge i NRKs direktesenter for fotball eller se på Direktesport. Kampstart er 20.45.