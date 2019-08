Langrennsstjernene i flytrøbbel, 14 timer forsinket: – Utrolig irriterende

De norske allroundslandslagene og herrenes sprintlag i langrenn, med unntak av de som bor i Trondheim, skulle ha dratt på høydesamling i morges, men har isteden måttet vente på Gardermoen i hele dag.

De møtte opp på flyplassen klokka sju i dag tidlig for å ta et fly med avgangstid 8.30 til Barcelona, men det gikk ikke akkurat etter planen for Norwegian-flyet etter avgang fra Oslo lufthavn.

Like etter avgang fikk piloten opp en indikasjon på feil på flyet, noe som gjorde at man måtte snu og returnere til Gardermoen.

MÅTTE SNU: Norwegian-flyet måtte snu bare minutter etter avgang i morges. Langrennsløperne skulle til Barcelona, men fikk seg isteden en tur over Nordmarka, Hadeland, Toten og Eidsvoll. Illustrasjon: Flightradar24.com

– Vi oppfattet det ikke som dramatisk, men når man rett etter «takeoff» snur tilbake, da lurer man på hva som skjer. Det var ikke risting eller ulyd, men vi bare snudde og landet igjen, forteller langrennssjef Espen Bjervig, som er en av 24 personer fra forbundet som er rammet av forsinkelsen, til NRK.

FORSØK NUMMER TO: Ingvild Flugstad Østberg og Kari Øyre Slind venter på Norwegians andre forsøk på å dra mot Barcelona i dag. Også det gikk dårlig. Foto: Langrennsjentene/Instagram

Boardet på nytt

Vel tilbake på Gardermoen måtte de norske langrennsstjernene og resten av passasjerene gå av flyet. Noen timer senere – da den tekniske feilen skulle ha vært rettet opp – ble passasjerene boardet på nytt, men nok en gang viste det seg ikke alt var som det stemte med Norwegians fly.

– Vi har reist så mye at vi vet sånne ting skjer. Men så er det utrolig irriterende når det først skjer. Ingen ønsker det. Vi får prøve å ikke irritere oss, og prøve å være så opplagt som mulig slik at vi er klare til å dra på samling, sier Bjervig.

Langrennslandslaget skal til Barcelona i anledning en høydesamling de neste ukene. Fra den katalanske storbyen reiser de videre til Font Romeu, et treningssted på den franske siden av Pyreneene.

– Et døgns reising

– Nå ser det ut som vi får et fly 22.30 i kveld. Vi er i Barcelona i 02.00-tiden og så reiser vi med biler rett til Font Romeu. Det betyr av det blir rundt et døgns reising på oss for å komme oss frem, sier Bjervig til NRK i 20-tiden onsdag kveld.

Kjøreturen fra flyplassen i Barcelona til Font Romeu er på rundt to og en halv time.

Talsperson i Norwegian, Astrid Mannion-Gibson, beklager på det sterkeste forsinkelsen langrennsstjernene og de andre passasjerene har vært rammet av.

– Vi beklager veldig for forsinkelsen, men sikkerheten kommer alltid først. Vi får nå satt opp to 737-800-fly som skal nedover i natt. Det ene har avgang 22.30 og det andre 23.50 Ventetiden ble veldig lang og vi forstår at det er frustrerende, sier hun.

– Hvordan vil passasjerene kompenseres for forsinkelsen?

– Vi følger EU-regelverket. Passasjerene skal få det de har krav på.