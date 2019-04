Langløpslegender anklager hverandre for vold, tyveri og utpressing

Verken Gebrselassie eller Farah trenger en introduksjon for de som har fulgt med på friidrett de siste 25 årene, men vi gir dem en kort intro hver likevel:

Gebrselasse er av mange regnet som tidenes beste løper. Etiopieren har satt 27 verdensrekorder (!) – en av dem på Bislett i 1997 – vunnet blant annet fire VM- og to OL-gull på 10000 meter, i tillegg til en rekke av de største maratonløpene.

Farah har herjet vilt på 5000 og 10000 meter det siste tiåret. Den somaliskfødte briten sikret seg blant annet seks VM-gull og fire OL-gull på de to distansene, før han valgte å satse på maraton etter VM på hjemmebane i 2017.

Kort oppsummert: Større langløpere enn disse to skal du lete hardt for å finne.

Bittert oppgjør

Gebrselassie og Farah har tidligere beskrevet seg som venner, men flere hendelser har ødelagt forholdet den siste måneden.

Vi hopper til London tidligere denne uka: Farah møter pressen i forbindelse med London maraton søndag denne helgen. Det meste virker som en vanlig, tam forhåndspressekonferanse, før 36-åringen tar ordet mot slutten.

Han forteller at noen angivelig stjal 2600 pund – drøyt 29000 kroner – i fire forskjellige valutaer, en dyr klokke han hadde fått av kona Tania, samt to mobiltelefoner, fra en bag på hotellrommet hans i slutten av mars.

Hendelsen blir ikke noe mindre spesiell når vi legger til at dette skal ha skjedd på Gebrselassie-eide Yaya Africa Athletics Village like utenfor Addis Abeba i Etiopia. Farah mente nemlig at hans tidligere venn burde ha gjort mer for å forsøke å hjelpe til med å oppklare det angivelige tyveriet.

FORBANNA: Mo Farah langet ut mot sin tidligere venn Haile Gebrselassie da han møtte pressen i forkant av søndagens London maraton. Foto: Ben Stansall / AFP

– For å være helt ærlig, det er Haile som eier hotellet, og når du bor der i tre måneder, så er det veldig skuffende å se at den som eier hotellet, og har all muligheter, ikke kunne gjøre noe, sa han på pressekonferansen, ifølge BBC.

– Utpressing

Etter det offisielle pressemøtet fortalte Farah en liten gruppe med britiske journalister at han hadde forsøkt å få tak i Gebrselassie på telefon en rekke ganger uten å lyktes. Han viste samtidig fram en tekstmelding han hadde sendt etiopieren, der han truet med å gjøre det han nettopp hadde gjort:

Fortelle hele verden om hendelsen.

Farahs plan lyktes. På et vis. Ikke lenger etter pressekonferansen, sendte Gebrselassie en epost til en rekke afrikanske journalister. Ifølge The Guardian anklaget han Farah for overfall, utpressing og «skammelig oppførsel».

I et brev til BBC hevder Gebrselassie at Farah fikk muligheten til å plassere pengene i en safe på hotellet, noe han sa nei til, og at hotellet derfor ikke er juridisk ansvarlig. Han hevder videre at hendelsen ble etterforsket av politiet og at fem hotellansatte ble avhørt, men uten resultat.

GEBRSELASSIES HOTELL: Det er på dette hotellet, like utenfor den etiopiske hovedstaden Addis Abeba, flere av situasjonene Farah og Gebrselassies krangler om skal ha skjedd. Foto: Elias Meseret / AP

Gebrselassie var imidlertid ikke ferdig der. Han hevder også – ifølge flere britiske medier – at Farah reiste fra hotellet uten å betale regningen, på 81000 etiopiske birr, drøyt 24000 kroner, og at han skal ha «angrepet en utøver i hotellets helsestudio». Gebrselassie skal ha droppet anmeldelse for den sistnevnte hendelsen på grunn av sin egen meklingsrolle.

Bestrider beskyldningene

– Mo er skuffet over dette utspillet og at hotellet fortsatt ikke er interessert i å ta ansvar for tyveriet, svarer Farah gjennom en talsperson.

– Mo bestrider alle disse beskyldningene, som er et forsøk på å ta oppmerksomheten vekk fra den egentlige situasjonen. Ansatte på hotellet brukte en romnøkkel for å stjele penger og gjenstander fra Mo Farahs rom, hevder talspersonen.

Farahs folk hevder også at hotellet tilbød en kompensasjon for pengene som skal ha blitt stjålet, men at tilbudet ble trukket tilbake da Farah byttet hotell på grunn av for «dårlig sikkerhet».

– Til tross for mange forsøk på å diskutere dette privat med herr Gebrselassie, svarte han ikke. Nå som han har gjort det ønsker vi han eller advokaten hans velkommen til å ta kontakt slik at vi kan løse dette problemet, sier talspersonen.

Benekter ikke voldshendelsen

Torsdag trykket The Guardian et intervju med Haile Gebrselassie. Der hevder han at Farah skal ha slått og sparket en mannlig utøver og kona hans på hotellets helsestudio, og at det skal ha vært mange vitner til hendelsen.

Gebrselassie hevder imidlertid at han overbeviste politiet om å ikke etterforske saken.

– Jeg snakket med politiet og sa: «Dette er Mo Farah, han er en stor utøver og et internasjonalt navn. La ham være».

Farah benekter ikke at han var involvert i en voldshendelse. Gjennom treneren sin, Gary Lough, svarer han at det skal ha dreid seg om selvforsvar, ifølge The Guardian.

I morgen løper Farah London maraton på hjemmebane. I mellomtiden venter verden på neste kapittel i den utrolige krangelen mellom han og Gebrselassie.

Lite tyder på at alt er sagt.