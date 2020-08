Glimt-profil får sjansen – Selnæs «korona-vraket»

Det er hele 279 dager siden Norges forrige landskamp, og det er noen endringer i troppen som spilte mot Malta den 18. november 2019.

– Det positive med denne situasjonen er jo at det er mindre annen jobb, og jeg har fått sett mer fotball, og fulgt spillerne bedre enn kanskje noen gang tidligere, sier landslagssjef Lars Lagerbäck før den nye nasjonsligarunden starter med kamper mot Østerrike (4. september) og Nord-Irland (7. september).

Noe av tiden er brukt til å se serieleder Bodø/Glimt, og Patrick Berg ble belønnet med sin første landslagsplass.

– Patrick har gjort en fantastisk bra sesong, som hele Bodø/Glimt. Han er trygg med ballen, klok, har stor kapasitet og er vel verdt sjansen. Det blir veldig spennende å se ham med oss, sier Lagerbäck.

– Har vi muligheter, så håper jeg at han får litt spilletid, men det vet vi ikke i dag, legger han til.

Klubbkollega Jens Petter Hauge ble også vurdert, men endte i stedet på U21-laget.

– Han er en ung, veldig lovende spiller, sier landslagssjefen, og påpeker også at det er forskjell på å spille i Norge sammenlignet med utenlandske toppklubber.

«Korona-vraket» – blir i Kina

BLIR I KINA: Ole Selnæs. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

Karantenereglene skapte litt hodebry før uttaket. Det fordi personer som kommer fra land utenfor Schengen eller EØS i utgangspunktet skal i 10 dagers karantene ved ankomst Norge.

Med andre ord har spillere som Alexander Sørloth (Tyrkia), Omar Elabdellaoui (Tyrkia), Ole Selnæs (Kina), Tarik Elyounoussi (Japan) og Mathias Normann (Russland) vært usikre kort for Norge. Det var de også da troppen ble tatt ut, men både Sørloth, Elabdellaoui og Normann er inne. Selnæs og Elyounoussi er utelatt.

– Selnæs er i en spesiell situasjon. Vi har bestemt dette i dialog med Ole, fordi han da vil komme tilbake til Kina når sesongen skal avsluttes, og kan ikke spille på minst 14 dager. Vi håper vi i stedet har en Ole i bra form i oktober når vi har tre kamper, sier Lagerbäck.

– Det er bare han som er valgt bort på grunn av karanteneproblematikken, bekrefter han til NRK.

Landslagstroppen mot Østerrike og Nord-Irland Ekspandér faktaboks Rune Jarstein – Hertha Berlin Ørjan Nyland – Aston Villa Sondre Rossbach – Odd Kristoffer Ajer – Celtic Haitam Aleesami Omar Elabdellaoui – Galatasaray Ruben Gabrielsen – Toulouse Even Hovland – Rosenborg Martin Linnes – Galatasaray Birger Meling – Nimes Tore Reginiussen – Rosenborg Jonas Svensson – AZ Alkmaar Patrick Berg – Bodø/Glimt Sander Berge – Sheffield United Iver Fossum – AaB Markus Henriksen Stefan Johansen – Fulham Fredrik Midtsjø – AZ Alkmaar Mathias Normann – Rostov Morten Thorsby – Sampdoria Martin Ødegaard – Real Madrid Mohamed Elyounoussi – Celtic Erling Braut Haaland – Borussia Dortmund Joshua King – Bournemouth Alexander Sørloth – Trabzonspor

Får karanteneunntak

Og like etter pressekonferansen på Ullevål bekreftet kulturdepartementet at også spillere utenfor Schengen og EØS får fritak, slik Norges Fotballforbund (NFF) ba om tidligere i august,til kampen mot Østerrike. Nord-Irland-oppgjøret spilles i Belfast.

– Regjeringen har bestemt at det gis nødvendige unntak i innreise-, karantene- og arrangementsbestemmelsene i covid-19-forskriften slik at landskampen mellom Norge og Østerrike kan gå som planlagt, sier kulturminister Abid Raja til NTB.

SNART KAMPER: Lars Lagerbäck og Norge spiller sine første landslagskamper siden november 2019. Foto: Terje Pedersen / NTB Scanpix

– Vi har hatt en god dialog i alt jeg har vært involvert i. Man kan jo bli rastløs og ønske et svar ut ifra dagens situasjon, men jeg har respekt og forståelse for at de må se det store perspektivet. Så vi har forberedt oss på begge deler, sier Lagerbäck til NRK like før bekreftelsen kom.

Et annet usikkerhetsmoment i planleggingen, er Martin Ødegaard.

Han har slitt med et «jumpers knee» den siste tiden, og Lagerbäck vet ikke om han vil være tilgjengelig. Det er en av grunnene til at han har valgt 25 fremfor 23 spillere.

– Han er spørsmålstegnet vi har i troppen. Han har begynt å trene. Vi snakket med han senest i går, men vi vet ikke hvordan han vil reagere etter den rehabiliteringsperioden han har hatt etter at den spanske ligaen var slutt, forteller svensken.