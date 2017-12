Landslagstreneren ikke fornøyd med Bjørgen: – For mye vagging

Johansson kan sikre OL-plass

Lagtempolaget er et av Norges store medaljekandidater i OL i Pyeongchang. Skøytetalentet Allan Dahl Johansson skal få prøve seg på laget i verdenscupen i dag. Dermed kan unggutten, som har satt to verdensrekorder for juniorer på én uke, sikre seg OL-plass.