Landslagsspilleren fikk høre at hun var «for stor» – så ble den skjulte sykdommen oppdaget

Hun er så god at hun er en del av det norske fotballandslaget. I den svenske eliteserien, hvor hun spiller til daglig, har hun stadig vekk blitt kåret til banens beste.

Likevel er det en tanke som forfølger Therese Sessy Åsland.

Den sniker seg inn i hodet hennes hele tiden, faktisk særlig etter kamper hvor hun vet hun har vært god. Tanken har vært der helt siden hun var 14 år.

Hvor mye bedre hadde hun spilt om hun bare var ti kilo lettere?

Den skjulte sykdommen

Nylig ble Åsland kåret til årets beste midtbanespiller i Sverige. Hun ble først overrasket, deretter glad – og til slutt stolt.

For da hun sto der og hadde fått prisen, så hun for seg alle de lange, ekstra løpeturene hun har overtalt seg til å ta, dag etter dag, i så mange år. Alt for å få en kropp som ikke bare skulle være sterk nok, men lett nok, til et liv som fotballspiller.

– Alt var verdt det til slutt, sier Åsland.

– Jeg har aldri helt levd opp til det som er blitt normen for hvordan en fotballspiller skal se ut, sier Åsland. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

For 25-åringen fra Stavanger har veien til toppen krevd litt ekstra.

Hun har diagnosen PCOS, en sykdom som bare rammer kvinner, og som kan gi alvorlige helseproblemer, selv om den i utgangspunktet ikke er direkte farlig i seg selv.

Men for å bare nevne noe kan sykdommen gi diabetes, uønsket hårvekst, vansker med å bli gravid – og for noen gir den også overvekt.

Dette er PCOS Ekspandér faktaboks PCOS er eit syndrom som rammar 15 prosent av kvinner. Årsaken for sjukdommen er ukjent. Du må ha minst to av tre av symptoma for å ha PCOS: 20 eller fleire eggposar i ein eggstokk.

Uregelmessig menstruasjon

For høgt testosteronnivå PCOS kan utvikle seg frå puberteten, eller frå 20-års alderen. Vanlege konsekvensar av syndromet: Høgt testosteronnivå kan gi uøsnka hårvekst i ansikt, på bryst, mage armar og bein, kviser, hårtap på hovudet, naturleg høg muskelstyrke og auka sexlyst.

Mangel på eggløysing kan føre til vanskar med å bli gravid på naturleg måte.

Høgare blodtrykk enn "normale" kvinner, som gjer ein meir disponert for hjarte- og karsjukdommar.

Nedsatt livskvalitet og seksualliv, og meir angst og depressjon.

Abort eller for tidleg fødsel

Søvnapné Behandling Vekttap gjennom endra kosthald og trening. Berre å redusere fem prosent av kroppsvekt gir auka sjanse for eggløysing, fordi det reduserer insulin- og testosteronnivåa.

Medisin: P-piller og progesteron-tabelettar for å regulere menstruasjonssyklus.

Laserstråling for fjerning av hår i ansikt.

Bruk av diabetesmedisin kan gi betre blodsukkerkontroll og noko vektreduksjon.

Hos enkelte med PCOS vil de ekstra kiloene være der nesten uansett hvordan de trener og spiser, sier Jan Mellembakken, som både forsker på sykdommen og er overlege ved Rikshospitalet i Oslo.

Åsland har som regel vært å finne i Martin Sjögrens landslagstropper de siste årene, med unntak av den forrige troppen han tok ut. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Åsland ønsker å være åpen om hvordan det er å ha diagnosen. For denne sykdommen bør det snakkes mer om, sier hun.

– Jeg er jo bare som jeg er. Samtidig vet jeg at det er mange flere som har dette, sier hun.

Faktisk anslås det at så mange som 10-15 prosent av alle kvinner har PCOS, og mange har det uten å vite det.

Åsland var 15 år da hun fikk vite at noe ikke var helt som det skulle inne i kroppen hennes.

Styrken var sykdomssymptom

En rutinesjekk viste at eggstokkene hennes var fulle av såkalte cyster, som riktignok var ufarlige i seg selv, men dette er et av de vanligste symptomene på at man har PCOS.

– Jeg satte meg ikke så veldig inn i dette med PCOS først. På den tiden trodde jeg det bare var noe som gjorde det vanskelig for meg å bli gravid, og barn var ikke i mitt hode i det hele tatt på den tiden, forteller Åsland.

– For det var ingen som fortalte meg om alle de andre greiene ...

På denne tiden var Åsland allerede et stort idrettstalent. Både på fotballbanen og som ishockeyspiller ble hun kjent fordi hun var usedvanlig god for alderen, særlig på alt det tekniske.

I tillegg hadde hun én ting til som gjorde at hun skilte seg ut: Hun var råsterk.

Selv om hun bare er 1,63 meter høy var det få som greide å stå imot henne i dueller. Motstandere grudde seg til å møte den lille kruttønna som både kunne drible dem trill rundt og legge dem rett i bakken.

Først flere år senere skulle hun få vite at den oppsiktsvekkende styrken hennes faktisk også er et vanlig symptom på sykdommen.

Men så var det dette hun stadig vekk fikk høre uansett hvor god hun var.

– Jeg har jo alltid vært litt kraftig. Ikke overvektig, men størst i alle år, og kanskje ikke helt innenfor den der normen. Det er noe som alltid har gått litt innpå meg, sier Åsland.

– Har blitt i hjernen min

Det skapte overskrifter da en anonym Vålerenga-supporter for ett år siden skrev at Åsland var «for feit til å være idrettsutøver», etter at hun og hennes daværende lag LSK hadde rundspilt Vålerenga i cupfinalen.

Akkurat den kommentaren gikk ikke så veldig innpå henne, for Åsland spilte kanskje sin beste kamp i LSK-drakta, og hun tenker at supporteren bare ville ta henne på det ene han fant. Hun svarte vedkommende slik:

Likevel er det kommentarer som denne det kommer fra, frykten hun har hatt siden hun var 14, og som hun ikke greier å bli helt kvitt.

– Det som handler om kropp og selvbildet mitt handler om hva som er blitt sagt til meg. Å få høre noe i ti år gjør at du til slutt tror på det. Jeg har fått beskjeder om at jeg har vært for tung, for kraftig, ikke hatt god nok kondis ... Og det har blitt i hjernen min, forteller Åsland.

– I stedet for å fokusere på ting jeg kan, kan jeg være redd for ting som at, åh, tenk om jeg plutselig ikke holder ut i nitti minutter? Tenk hvis jeg føler meg tung? Tenk hvis jeg ser for tung ut? Det er de tankene som plager meg mest. Hvis jeg har vært god i en kamp, så er det ofte det som popper inn i hjernen min med en gang, i stedet for at jeg klapper meg selv på skulderen. Jeg tenker på hvor mye bedre jeg kunne vært hvis jeg var ti kilo lettere.

Holdt på å trene seg i senk

Da hun var yngre pleide Åsland å stå opp grytidlig og løpe en mil hver morgen, selv om hun hadde to fotballtreninger senere på dagen. Hun spiste lite.

Det gikk til slutt som det måtte gå: Hun ble utslitt og usosial. Slik kunne hun ikke leve.

– Og jeg hadde de samme tankene da jeg slanket meg kraftig. Så jeg vet at det er en mental greie, og vet du hva? Jeg tror mange idrettsutøvere har det sånn, også de med «12-pack», det er bare ingen som sier det høyt, sier hun.

Åsland slo gjennom da hun spilte i Røa mellom 2016 og 2018. Her jubler hun for seieren over Trondheims-Ørn, som sendte Røa til NM-finalen i 2016. Foto: Terje Pedersen / NTB

Hun har lenge fått hjelp av ekspertisen til landslaget, både ernæringsfysiologen og den fysiske treneren. Og så snakker hun med Anne Marte Pensgaard, som er idrettspsykologisk rådgiver for fotballandslaget.

– Tankene mine har jeg vært ærlig om til idrettspsykologen, og hun forteller meg alt det man skal høre. Det er godt å ha all den hjelpen fra dem, sier Åsland.

Var livredd treneren skulle dømme

I februar ble Åsland hentet fra LSK til det svenske topplaget Kristianstad. Det første hun ba om var et møte med treneren.

– Jeg var så redd treneren skulle dømme meg ut fra hvordan jeg så ut, og tro at jeg ikke var godt nok trent. Det var noe av det første jeg sa til henne. Heldigvis sa hun bare «slapp av, dette ordner seg», forteller Åsland.

Treneren Elisabet Gunnarsdottir visste nesten ingenting om sykdommen, og samtalen med Åsland gjorde at hun ble nysgjerrig. Sammen med lagets fysiske trener begynte hun å lese seg opp. De ønsket å forstå - for å kunne hjelpe.

– Vi diskuterte det, men vi så jo at Sessy hadde null problemer med å holde nitti minutter, forteller Gunnarsdottir.

Åsland forteller at samarbeidet med Gunnarsdottir har betydd mye for henne. Her er de to avbildet i Kristianstad. Foto: HANSSON KRISTER/Aftonbladet / Aftonbladet

Etter hvert som trioen ble bedre kjent, begynte de også å snakke mer og mer om hvordan Åsland burde trene med denne sykdommen. Og noe må de ha gjort riktig.

Åsland leverte i høst kanskje karrierens beste sesong, hvor de målgivende pasningene kom på rekke og rad, og hun scoret åtte mål selv. Kristianstad endte på tredjeplass og er klare for mesterligaspill.

– Noe jeg har tenkt mye på, er at dersom Sessy faktisk ble ti kilo lettere ... Ville hun egentlig da vært den samme spilleren? spør treneren Gunnarsdottir.

Islendingen falt pladask for spillertypen Åsland er da hun så henne i en kamp for to år siden, og har prøvd å få henne til Kristianstad siden. Hun kaller henne en «kreativ kraft», og sier hun sjelden har sett en bedre skuddfot.

– Jeg syns Sessy har noen helt unike egenskaper som hun er. Sykdommen gir henne noen ulemper, men kanskje også noen fordeler, som at hun er så sterk. Sessy kan absolutt utvikle seg, og det skal vi jobbe med, men jeg ser ikke noe som helst hinder i at hun er som hun er, sier Gunnarsdottir.

Hun syns det er helt topp at Åsland forteller om både sykdommen og de vanskelige tankene.

– Et forbilde, konkluderer treneren.

– Bortgjemt og bortglemt

Også overlegen og forskeren Jan Mellembakken er glad for at profiler som Åsland vil fortelle.

– Det er en litt bortgjemt og bortglemt sykdom, så det er veldig bra, sier Mellembakken.

Åsland og Elise Thorsnes under en landslagssamling i sommer. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Han råder dem som mistenker at de kan ha PCOS om å kontakte en gynekolog, og understreker at det finnes mange hjelpemidler, som å finne riktige p-piller.

Han sier også at det egentlig ikke trenger å være noen ulempe å ha sykdommen når man er toppidrettsutøver.

– Det er faktisk kjent at de kan prestere med bedre resultater enn kvinner uten PCOS, sier han, og forklarer at det henger sammen med at et av de vanligste symptomene for sykdommen er at den kan gi et litt høyere testosteronnivå, som kan føre til at man både blir litt sterkere og mer utholden enn andre.

Mellembakken bekrefter at på den andre siden kan dette med vekt bli en utfordring.

– Enkelte som har det kan legge lett på seg, og ha veldig vanskelig for å slanke seg, sier han, og understreker samtidig at kvinner med PCOS kommer i alle størrelser.

Det er nemlig ikke alle som får alle symptomene. Sykdommen kan du lese mer om her (ekstern lenke).

Også skiskytter Ingrid Landmark Tandrevold fortalte nylig i sin podcast «Kant ut» at hun har PCOS, og sa da at hun ville være åpen for å sette fokus på kvinnehelse og denne litt ukjente sykdommen.

Ingrid Landmark Tandrevold har også PCOS. Foto: Berit Roald / NTB

Åsland forteller at hennes motivasjon er den samme.

– Hvis det kan hjelpe bare én jente som kanskje er litt kraftigere, og kanskje er ung, så … Altså, det går bra. Alle trenger ikke se like ut, fastslår hun.

Øver seg på å godta kroppen

Denne uken har Gunnarsdottir gitt Åsland og resten av laget streng beskjed om å ta en uke helt uten trening, fordi de spilte hele 22 kamper fra juli til november.

– Det er rart for meg å ikke skulle jogge, men for første gang skal jeg følge det rådet, sier Åsland.

Sesongen ble så kort og intens på grunn av koronapandemien. Og det temaet gjør at hun kommer på noe:

– En ting jeg har tenkt på, er at min kropp har tålt det programmet, sier hun.

– Det har vært så mange skader i serien i høst, korsbåndsskader og alt mulig. Men jeg har, bank i bordet, ikke hatt et eneste problem eller skade. Og da tenker jeg: Kanskje hadde jeg ikke greid det programmet med en annen kropp enn min?

Dette er noe hun øver seg på. Å tenke det som all statistikk og fakta fra karrieren hennes burde understreke greit:

– At kroppen min er god nok som den er, og at jeg bare skal bruke den og det den er god på, sier hun og smiler.