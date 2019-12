Selvtillit og lagfølelse er det håndballkvinnene peker på at de kan ta med seg fra 31-målsseieren mot Cuba inn i resten av VM. Mandag kommer den første testen.

– Jeg tror Slovenia er et lag som er undervurdert av mange rundt, men ikke av oss håndballspillere, sier Marta Tomac.

Tror på tidlig nøkkelkamp

For før mesterskapsstart snakket mange om at Nederland var Norges tøffeste motstander i gruppe A. Men bronsevinneren fra EM i fjor tapte åpningskampen i Japan med seks mål mot landslagets neste motstander.

Ikke så overraskende, mener kapteinen.

– Det må være noe andre har tenkt i så fall, for vi har sett på Slovenia som en nøkkelkamp. Det blir skikkelig tøft, spår Stine Bredal Oftedal.

ENIGE: – Jeg tror det blir en veldig, veldig tøff kamp, sier Kari Brattset Dale. Her sammen med Stine Bredal Oftedal. Foto: Vidar Ruud / NTB Scanpix

– Jeg synes vi har fått en knalltøff pulje, og jeg tror det er mange som ikke har fulgt så nøye med på balkannasjonene de siste årene. Slovenia kan slå alle, påpeker landslagssjef Thorir Hergeirsson.

– Er de så gode?

– Ja. Og kanskje litt bedre.

Norge slapp altså den vanskelige åpningskampen, men 24 timer etter Slovenia-oppgjøret venter Serbia – og ifølge Hergeirsson «et hav av gode spillere».

– Og Angola har fått mer struktur, og kan være sterke, og Nederland er alltid et godt mesterskapslag.

– Snakker seg ned

Tidligere landslagsspillere og TV3s håndballekspert, Ole Erevik, mener den norske sjefen overdriver.

– Norge er gruppefavoritter. De skal være forsiktige med å snakke seg ned. Thorir snakker gjerne alltid motstanderne litt opp, men det kan jo være smart nok det også, sier Erevik, som har klokkertro på semifinaleplass.

NRK-ekspert, Kenneth Gabrielsen, er til dels enig, selv om han ikke mener Norge er storfavoritter i de to neste kampene.

– Noen ganger blir det litt overdrivelse, men budskapet til spillerne er nok det viktigste for Thorir. Som trener så er man ydmyk ovenfor motstanderen. Det handler om fokus og verdier. Og som trener tror man nok noen ganger at man alltid kan tape, forklarer den tidligere Vipers-treneren.

– Alle var enige om at Norge var storfavoritter mot Tyskland i åpningskampen i EM i fjor, men i stedet tapte de rett og slett på at spillerne ikke var 100 prosent, legger Gabrielsen til.

Heidi Løke flirer på spørsmål om Hergeirsson alltid snakker motstanderne for mye opp.

Thorir sier jo at det er 50/50 i alle kamper, og i denne kampen tror jeg det handler om at den som vil det mest og kriger mest tar det. Vi er ganske klare på at vi skal gå seirende ut av den, sier strekveteranen.