– I det store og hele er jeg fornøyd med gjengen i dag. Forsvaret er bra nok til å stoppe Cuba, og keeperne er bra bakerst. Vi løser også kontringsspillet på en god måte., sier landslagstrener Thorir Hergeirsson til NRK.

Landslagssjefen sørget for å skryte av «alle» etter kampen, selv om Cuba ikke satte Norges bakre rekker på noen store prøver.

– Det er godt å få spurta ut litt og løpt litt ifra seg. Vi har ventet på å komme i gang, la Hergeirsson til.

Måtte jobe med seg selv

– Det er krevende å holde fokus når du får en så stor ledelse som vi gjør. Det er imponerende å se farten i laget. Vi tar med oss poengene, målforskjellen og opplevelsen av å ha fått til en del. Men så vet vi at det blir helt annerledes om to dager, la Hergeirsson til.

Sanna Solberg ble kåret til banens beste av TV-seerne, mens Camilla Herrem fikk en plakat med «player of the match»: Det synlige beviset på at juryen hadde kåret henne til kampens beste.

– Man fant fort ut at de ikke synes det var morsomt å løpe hjemover, og da var det bare å løpe for oss, smiler Camilla Herrem til NRK etter kampen.

– Det var veldig gøy. Det er deilig å være i gang, sier Sanna Solberg.

NRK-ekspert: – Kompromissløse og tøffe

Alle Norges utespillere scoret i nedsablingen av Cuba. En overbevisende forestilling av Thorir Hergeirssons lag som gikk til pause på stillingen 25–9. Til slutt sto det 47–16 på tavla i Kumamoto.

– Kompromissløse og tøffe, er dommen fra NRKs håndballekspert Kenneth Gabrielsen.

– Jeg synes de er sylskarpe. Det har vært godt spill og spesielt venstresiden har vært fenomenal. Det var en fin kamp, fortsetter Gabrielsen.

Senere i mesterskapet skal Norge opp mot Serbia, Angola og Nederland.

I puljen Norge krysses mot i hovedrunden, startet Frankrike med tap 27-29 for Sør-Korea. Det betyr at hvis det norske laget går uten poengtap gjennom gruppespillet, vil Norge høyst sannsynlig ha minst to poengs forsprang på Frankrike før andre fase av VM.

Norge har vunnet VM tre ganger (1999, 2011 og 2015). De to siste gangene er titlene kommet med Hergeirsson som trener.

Blir det norsk gull i Japan, gir det også direkteplass i OL neste år.