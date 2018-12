Landslaget uten tilgang til Northugs ski-park – men Iversen gir blaffen

For først skriver Tanja Winterhalder i Fischer i en SMS til NRK at «Petter Northugs ski-park i all hovedsak vil bli tatt over av Even Northug i overensstemmelse med serviceteamet og Petter». Hun legger til at noen ski vil gå til andre Fischer-utøvere i det norske laget.

Litt senere bekrefter landslagets smøresjef, Stein Olav Snesrud, det samme. På spørsmål om det er mange av ski-parene til Petter Northug som er bra, svarer han slik:

– Det er mange gode par. Men det er par vi også har fra samme serie, så vi vet vi har kontroll. Det er ikke så store forskjeller, det er jeg trygg på. Det ser vi når vi tester ski mellom utøverne. De beste parene de har er veldig bra, sier han.

Johaug fikk Bjørgen-ski

Da Marit Bjørgen la opp i Alta i april i år gikk skiene hennes rett fra Fischer til landslagets smøretrailer.

Etter hvert skrev NRK om at Therese Johaug «arvet» deler av skidronningens skipark. Hvilke flere norske dameutøvere som får tilgang til Bjørgens ski er ennå uvisst.

– Støv på skiene

Men at Even Northug får storebrorens ski bryr ikke Emil Iversen seg noe om. Han er pekt ut som en av løperne som eventuelt kunne nytt godt av Petter Northugs gamle ski.

PALLKANDIDAT I TOUR DE SKI: Emil Iversen, her fra søndagens 15 kilometer lange intervallstart i Dobbiaco. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Nei, jeg vet at de ikke er bedre enn våre. Han har ikke vært med i verdenscupsirkuset nå. Der må du være for å ha de beste skiene. Petters ski er ikke bedre enn mine ski, sier 27-åringen fra Meråker – og svarer slik når NRK spør om han er helt sikker på det.

– Ja. De er ikke bedre. De var bedre for noen år siden. Du må være med i «gamet» og gå verdenscuprenn, for da er man liksom der, får noen ski og tester hele tiden. Han har nesten ikke gått skirenn, så de er det støv på. De får Even ta. Det er greit for meg i hvert fall, sier Iversen.

Vil ha delvis kontroll

Smøresjef Snesrud er ikke like bastant som Iversen. På spørsmål om han ønsker å ha Northugs ski, svarer han «ja, vil og vil ... Vi vil jo vite hva det er», før han utdyper:

– Vi vil delvis ha litt kontroll på hva som skjer med de skiene. Men vi har ikke problemer med å samarbeide med John. Vi vet at Even skal nyte godt av de skiene der. Det er bare logisk. Det er jeg sikker på at Petter ønsker også, sier Snesrud.

– Kan skiene være tapt for dere for alltid?

SAMARBEIDET: Nåværende smøresjef, Stein Olav Snesrud (venstre), sammen med Petter Northug under et Tour de Ski-renn i 2015. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

– Nei, det er de nok ikke. Som sagt, vi har gode ski selv, som vi vet er bra, men det er sikkert noen par vi kunne supplert med, sier han.

Han avslutter med å si at dialogen med John Northug er veldig god og at Even Northug selvsagt må supplere med det han trenger.

– Vi testet de skiene med det vi har selv gjennom sommeren og høsten. Vi har god kontroll på det som er der og skal ha en gjennomgang av det der på et tidspunkt. Even kan ikke ha alle skiene, for det trenger han ikke. Dette blir vi enige om, det er jeg sikker på, sier Snesrud.

– Får dere noen ski denne sesongen her?

– Nei, eventuelt det får vi se på, sier Snesrud.

Sammenlagt liste Tour de Ski, herreklassen, etter to etapper:

1. Aleksandr Bolsjunov, Russland: 32:29,0

2. Sergej Ustjugov, Russland: +6,0

3. Johannes Høsflot Klæbo, Norge: +10,3

4. Simen Hegstad Krüger, Norge: +30,5

5. Emil Iversen, Norge: +38,1

6. Sindre Bjørnestad Skar, Norge: +45,1

7. Finn-Hågen Krogh, Norge: +50,0

8. Andrej Melnitsjenko, Russland: +55,0

9. Didrik Tønseth, Norge: +58,7

10. Calle Halfvarsson, Sverige: +59,1

Øvrige norske:

14. Martin Johnsrud Sundby, Norge: +1:13,7

23. Sjur Røthe, Norge: +1:28,3

26. Hans Christer Holund, Norge: +1:33,0

66. Eirik Brandsdal, Norge: +2:48,4