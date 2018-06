– Det tøffeste med å legge skiene på hylla, det var å kvitte seg med konkurranseskiene. Det var som jeg mistet noe som var mitt, det var rart å gi fra meg noe som har betydd mye for meg og som jeg har jobbet lenge for å få.

– Var det en dag der du sa «her er skiene mine, vær så god»?

– Ja, sist jeg så dem var i NM i Alta. Da gikk de rett fra Fischer og inn i smøretraileren. Det var en klump i magen, sier Marit Bjørgen.

Torsdag kveld var Bjørgen på plass i Holmenkollen, denne gangen som starter for kvinneklassen i Oslo Skishow.

SUKSESSDUO: Sammen med smører Perry Olsson bygde Marit Bjørgen opp det som sannsynligvis var verdens beste skipark for langrenn. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Blir i Norge

Den 6. april fortalte tidenes beste langrennsløper og tidenes vinterolympier at hennes aktive karriere var over. En del av arven til norsk skisport er en eventyrlig skipark som fortsatt kan brukes.

– Håpet mitt var at skiene skulle bli værende i den norske leiren, sier Bjørgen.

Det hadde hennes skileverandør gjennom alle år, Fischer, forståelse for.

– Det er i vår interesse at de beste skiene fortsatt benyttes i konkurranse av Fischer-løpere. I Marits tilfelle ble vi enige om at de blir i det norske laget, sier Fischers talskvinne Tanja Winterhalder til NRK.

27. april undertegnet Therese Johaug en ny avtale med skimerket, etter at dopingdommen var sonet ferdig.

Johaug har funnet gull

Johaug bekrefter overfor NRK at hun allerede har funnet gull blant Bjørgens ski.

– Jeg har rukket å teste skiene og de virker å være veldig bra. Synd for henne, men bra for meg, ler Johaug.

– Har du funnet noen par som er bedre enn de du hadde før?

– Ja, jeg har jo ikke vært med på to år, så jeg merker at mange av mine gamle ski ikke er bra nok lenger. Så det er veldig bra å kunne ha litt trygghet i skiene hennes, bekrefter Johaug, som har funnet gode Bjørgen-ski i begge stilarter.

Johaug er langt fra den eneste Fischer-løperen på det norske landslaget. Ingvild Flugstad Østberg byttet fra Madshus til Fischer denne uka. Ragnhild Haga, olympisk mester på 10-kilometer fra Pyeongchang, går også på det østerrikske merket.

TESTET OG FANT: På Sognefjellet fikk Therese Johaug testet skiene Marit Bjørgen ga fra seg, og fant det hun drømte om. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Håper på mer gull

Ingen av dem har fått navnet sitt på gamle Bjørgen-ski ennå.

– Jeg er veldig glad for at de blir i den norske leiren. Vi får kjempe litt om dem og ta noen kamper utover høsten, sier Haga til NRK.

– Jeg tror de beste parene er tatt før jeg fikk ut fingeren. Det er vel noen som allerede har vært og forsynt seg litt. Bronseparene er igjen til meg, gull og sølv er tatt, sier Ingvild Flugstad Østberg.

Bjørgen håper og tror hennes gamle ski skal sørge for norske gull også i Seefeld-VM til vinteren. Hun bekrefter at hun kommer til å følge nøye med og ringe sin gamle smører, Perry Olsson, for å finne ut om hennes ski har spilt en rolle i norske bragder.

– Bjørgen sier hun tror det blir tatt VM-gull på hennes ski til vinteren, tror du også det?

– Ja, jeg har en drøm om det, så får vi sjå, sier Therese Johaug.