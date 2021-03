Landslaget har hatt eitt stort problem dei siste åra

4-0-tapet for Frankrike i 2014 skulle bli Hangelands sin siste kamp for Noreg. Då hadde landslagskapteinen vore ei klippe under fire ulike landslagstrenarar.

At landslaget skulle merke saknet, var derfor openbert.

Men framleis – sju år seinare – står Noreg utan det openberre paret. Kristoffer Ajer har vorte ein einar, men ifølgje TV 2 startar Ajer på benken mot Gibraltar. Marius Lode får sin landslagsdebut ved sidan av Stefan Strandberg, skriv kanalen.

På dei 44 teljande kampane som er spelte etter at Hangeland gav seg, har Noreg stilt med 15 ulike konstellasjonar på midtstopparplassane.

Håvard Nordtveit, Vegard Forren og Even Hovland tok ansvaret i den følgjande VM-kvaliken i 2014 og 2015. Dei fem siste åra er tala likevel endå meir tydelege: 32 teljande kampar og 15 ulike midtstopparpar.

Norske stopparpar sidan EM-kvalik 2014 Ekspandér faktaboks Vegard Forren og Even Hovland: 8 kampar

Kristoffer Ajer og Håvard Nordtveit: 7

Vegard Forren og Håvard Nordtveit: 5

Kristoffer Ajer og Tore Reginiussen: 4

Håvard Nordtveit og Tore Reginiussen: 3

Kristoffer Ajer og Stefan Strandberg: 2

Kristoffer Ajer og Even Hovland: 2

Jørgen Skjelvik og Håvard Nordtveit: 2

Stefan Strandberg og Even Hovland: 2

Even Hovland og Håvard Nordtveit: 2

Even Hovland og Sigurd Rosted: 1

Gustav Valsvik og Håvard Nordtveit: 1

Even Hovland og Gustav Valsvik: 1

Ruben Gabrielsen og Andreas Hanche-Olsen: 1

Seks stopparar – 33 landskampar

Kontrasten til 1990- og 2000-talet er med andre ord slåande. Den gongen hadde Noreg luksusproblem i dei bakre rekkjene.

«Kor stor skal vi gjere historia?» spør Brede Hangeland når NRK trekkjer fram midtstoppartala.

I dag er han ein viktig del av Ståle Solbakken sitt støtteapparat som «player manager». Etter avslutta spelarkarriere har han følgt utviklinga som ekspert for TV 2.

Det openberre svaret, påpeikar Hangeland, er at Noreg ikkje har funne ein konstellasjon som har fungert optimalt.

Men forklaringa stikk djupare.

– Noreg har jo gått frå å vere ein midtstopparnasjon til kanskje ikkje å vere det så mykje dei siste åra. Men på generelt grunnlag er det å finne eit par som spelar ofte saman og blir godt kjent med kvarandre og systemet, ein av dei viktigaste delane for å byggje eit godt lag. Det har openbert vore ei utfordring for det norske landslaget i ein del år, og vi håpar at vi får det på plass. Det vil berre framtida vise, seier Hangeland.

FAST: Kristoffer Ajer er ei fast brikke i det norske midtforsvaret. Partnarane hans har likevel vore ulike. Foto: Lise Åserud / NTB

På grunn av koronasituasjonen har Solbakken tatt ut seks midtstopparar til dei første VM-kvalikkampane. 22 år gamle Ajer står allereie med 19 landskampar, men den siste plassen er altså langt meir open.

Stefan Strandberg har vore mykje skadeplaga, medan Rune Gabrielsen fekk landslagsdebuten sin for «naudlandslaget» mot Austerrike i fjor haust. Dei tre andre har førebels ikkje representert Noreg.

– Det må vi finne ut av

Noregs Fotballforbund (NFF) adresserte sjølv behovet for fleire midtstopparar ved å starte rolletrening for midtstopparar i 2017.

Men kvifor har utvalet krympa?

– Eg trur norsk fotball gjer heilt rett i å innføre eit langsiktig, auka søkelys på stopparplassen. Slik eg ser det, var det ein periode der det vart produsert veldig mange teknisk gode, ofte sentrale midtbanespelarar. Det heng sikkert litt saman med kunstgras i større og større grad i norsk fotball. Desse to tinga har gjort at det har vorte eit større utval av desse typane, og eit mindre utval av stopparar. Det er jo ein meir langsiktig observasjon, seier Hangeland og held fram:

– På eit A-landslag vel ein dei beste, og akkurat der er det veldig jamt mellom stopparane som er her no. Sett i eit veldig tydeleg system, så håpar vi at alle stopparane i troppen kan gjere ein god jobb. Men eg sit ikkje her no og veit kven som skal vere stopparpar for Noreg dei neste åra. Det må vi finne ut av.

Strandberg er i dag den eldste utespelaren i troppen, og han har vore inne og ute av landslagsvarmen sidan 2013.

VETERAN: Stefan Strandberg har vore inn og ut av laget i ei årrekkje. No kan han bli makkeren til Kristoffer Ajer. Foto: Orn E. Borgen / AFP

Han er tydeleg på at midtstopparane har levert for variabelt for lenge.

– Det har vore for mykje rulleringar. Det har det. Vi har ikkje heilt funne den konstellasjonen som har utfylt kvarandre godt nok. Det har vore bra prestasjonar, for all del, men det har vore for varierande, seier Strandberg.

– Den mest avgjerande duoen

Strandberg trekkjer mellom anna fram at det òg handlar om kven som bestemmer, altså kva stopparpar som passar best til fotballfilosofien til den aktuelle landslagssjefen.

STOPPARTRØBBEL: Ståle Solbakken skal snart plukke ut midtstopparparet sitt. Foto: Geir Olsen / NTB

I det han påpeikar at dette er eit stort og samansett bilete med mange forklaringar, avbryt han seg sjølv:

– Men det er ikkje vits å bortforklare noko som helst. Vi som har spelt stopparar dei siste par åra må berre rekke handa i vêret og seie at det som har vorte levert, ikkje har vore godt nok. For min eigen del speler kroppen meir på lag, og eg har vore meir skadefri. Då forventar eg gode prestasjonar av meg sjølv på dette nivået, seier Strandberg.

Hangeland veit betre enn dei fleste kva eit velstøypt stopparpar betyr for eit lag. Og spesielt for eit lag leia av Ståle Solbakken.

– Viss du har eit stopparpar som kjenner kvarandre og systemet, er det den viktigaste linken i eit lag slik eg ser det. Det er den mest avgjerande duoen i eit lag, seier Hangeland.

– Stopparane ser jo det store biletet meir enn alle andre. Dei ser kva som går føre seg føre seg, og slik sett er det veldig viktig å finne ein konstellasjon som fungerer, og som du kan utvikle over tid og gjere betre og betre.