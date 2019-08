Lampard til NRK: – Gøy å følge med på Solskjær

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

– Det har vært gøy å følge med på Solskjær siden han tok over Manchester United, sier Frank Lampard til NRK.

Kameralinsene peker mot 41-åringen inne på det lille presserommet på Chelseas treningsanlegg i Cobham.

Frank Lampard sitter på podiet foran sin første tellende kamp som Chelsea-manager. Søndag venter Ole Gunnar Solskjær og Manchester United på Old Trafford i første runde av den nye Premier League-sesongen.

– Han virker som en person som er veldig lett å like. Jeg møtte han tidligere i uken på manager-møtet, og vi spilte jo mot hverandre, men vi hadde ikke truffet hverandre så mange ganger i sosiale settinger før, sier Lampard.

– Han er en legende

Parallellene mellom de to managerne er mange. Det er ikke mer enn fem år som skiller dem, de to tidligere spillerne som oppnådde legendestatus blant fansen, som nå er på plass i managerstolen for å løfte sine respektive klubber tilbake til toppen av engelsk fotball.

TOLV ÅR SIDEN: I 2007 kriget Frank Lampard på banen for Chelsea mot Manchester United. Foto: Sang Tan / AP

Lampard i sin ilddåp som Chelsea-manager etter at han tok over jobben etter Mauricio Sarri i sommer, mens Solskjær nå tar fatt på sin første hele sesong.

– Jeg synes det interessant å følge med på en som har den statusen han har i klubben. Han er en legende der, kombinert med gode personlige egenskaper. Jeg har absolutt fulgt med på det som har skjedd siden han tok over, sier han.

Legende er også Lampard. Ingen har scoret flere mål i Chelsea enn den tidligere midtbanespilleren. 211 mål over 13 sesonger, og en haug med trofeer. Han har vunnet alt som vinnes kan med de blå fra Stamford Bridge. Rivaliseringen med Manchester United har også vært en stor del av Lampards karriere. Likevel klarer han å unne sin managerkonkurrent fra Norge.

– Selv om jeg ikke er supporter av klubben så synes jeg det er var gøy å se hvordan han lyktes i begynnelsen, med seieren mot PSG som høydepunktet. Der var de fantastiske, sier han.

– Som en ung og uerfaren manager selv, så synes jeg det var veldig fint å se hvordan han fikk det til i klubben med en gang. Men det blir en stor jobb for både meg og han, sier Lampard.

Mener Lampard og Solskjær er pionerer

John Cross, fotballskribent i The Mirror, følger Chelsea svært tett, og han er ikke i tvil om at Lampard kan lære mye av det hans norske kollega har opplevd i løpet av den korte tiden han har vært ved roret.

– Jeg tror han kan lære veldig mye av Solskjær sin første periode som manager. Det jeg synes var interessant var å se hvordan han fikk resultater med en gang han tok over jobben. Og når ting flyter såpass godt krever det mye av deg som manager også, sier Cross.

FÅR ROS AV LAMPARD: Ole Gunnar Solskjær. Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

The Mirror-journalisten er opptatt av at begge managerne trenger tid for å tilpasse seg sine nye roller, og understreker at bakgrunnen som spiller veier tungt.

– At både Solskjær og Lampard har den statusen de har blant fansen etter sine spillerkarrierer er helt avgjørende. Da har du allerede kjøpt deg tid og tålmodighet. Det er et veldig godt utgangspunkt å gå inn i en jobb i med den posisjonene, sier han.

Han mener både nordmannen og hans britiske konkurrent nå er et bilde på den moderne fotballen.

– Lampard og Solskjær er litt pionerer i den sammenhengen nå. De baner veien for andre unge managere, sier han.