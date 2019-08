Lagkompisen (23) om Tufte: – En «irriterende pappa»

Petacchi dopingdømt

Den tidligere toppsyklisten Alessandro Petacchi har fått to års utestengelse for bruk av doping tilbake i 2012 og 2013. Det opplyser Det internasjonale sykkelforbundet (UCI) på sine hjemmesider lørdag. I mai kom det fram at Petacchi var suspendert på grunn av mistanke om bruk av doping i sesongen 2012/13. Nå er han ilagt dopingsanksjon. Petacchi var en av sykkelsportens beste spurtere med 152 seire i karrieren. Han ga seg i 2015. (NTB)