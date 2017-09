Lagerbäck vil bruke Tyskland-fadesen som instruksjonsfilm

– Om jeg hadde holdt med et landslag som tapte 6-0, hadde jeg vært skuffet og kritisk også. Det har jeg full respekt for.

Slik kommenterer Lars Lagerbäck den massive kritikken som er kommet mot landslaget det siste døgnet. Landslagssjefen gjør ingen forsøk på å sminke virkeligheten dagen etter ydmykelsen i Stuttgart.

– Vi strekker ikke til, på langt nær, sier han rett ut.

Viser hva som kreves

Samtidig vil ikke Lagerbäck svartmale. I stedet vil han bruke det som skjedde til noe positivt.

– Vi kan bruke denne kampen som instruksjonsfilm, for å bevisstgjøre spillere og trenere på hva som kreves, sier han om kampen der Tyskland var Norge overlegne både teknisk, taktisk og fysisk.

Den rutinerte svensken er tydelig på at norsk – og nordisk – fotball har en lang vei å gå opp til Tysklands nivå. Men han mener det bør være mulig å nå opp på nivået bak de aller beste landslagene i verden.

Sluttspill realistisk

– Tar man bort de fire-fem beste landene, mener jeg Norge allerede kan vinne kamper. Det er jeg overbevist om at vi har en realistisk sjanse til, sier Lagerbäck.

Derfor mener han også Norge kan å kvalifisere seg for EM-sluttspillet i 2020.

– Det tror jeg definitivt er en realistisk mulighet, sier han.

Lagerbäck får støtte av toppfotballsjef Nils Johan Semb.

– Vi bør kunne klare å henge med for å være blant de 24 lagene i EM, sier Semb.

Og det til tross for at Norge bare har San Marino bak seg i VM-kvalifiseringsgruppen. Både landslagssjefen og toppfotballsjefen ser nemlig bedring i de siste kampene, til tross for Tyskland-tapet.

Viktig svar mot Nord-Irland

For eksempel spilte Norge uavgjort i en privatkamp mot Sverige, som fortsatt kan vinne sin kvalifiseringsgruppe.

Sånn sett mener de at den gjenstående hjemmekampen mot Nord-Irland gir et mer realistisk bilde på hvor Norge står i forhold til det nivået Lagerbäck og Semb ønsker at landslaget skal være på.

Nord-Irland slo Norge 2-0 i Lagerbäcks debut som norsk sjef og har allerede sikret seg andreplass i Norges VM-kvalifiseringsgruppe, bak suverene Tyskland.

Skal Norge et hakk opp på kort sikt, har Lagerbäck en klar kortsiktig resept:

– Det handler om å få ut spillere i gode ligaer, for vi har ikke gode nok ligaer i Norden.