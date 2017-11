Da Lars Lagerbäck tok over som norsk landslagssjef i februar lå Norge på 84. plass på FIFA-rankingen, bak nasjoner som Trinidad og Tobago, Færøyene og Kapp Verde.

Den ferske landslagssjefen lovet bedring, og målet var å topp 50 innen året var omme.

Det har han ikke klart.

Etter to tap mot Makedonia og Slovakia har Norge plassert seg som nummer 58 på lista, og uten landskamper resten av året har de ikke mulighet til å klatre ytterligere.

– Vi har fått den plasseringen vi fortjener, og det er ikke hva jeg håpet på. Målet var topp 50 etter første året, og det har vi ikke lyktes med, sier landslagssjefen til NRK.

Krever bedring

Landslagssjefen sier han nå føler seg trygg på den norske troppen. Foto: Jørn Andre Lien / NRK

Tre seiere. To uavgjort. Fire tap. Det er fasiten etter svenskens første ni kamper som Norge-trener – og det er ikke godt nok, ifølge han selv.

– Vender vi ikke dette nå, da skal jeg se meg selv i speilet, og se om jeg er rett mann for jobben, sier 69-åringen.

Den tidligere Island-treneren hadde det samme topp 50-målet med øynaboene våre, og det klarte de. Han har ingen forklaring på hvorfor ikke det samme skjedde med Norge, men ser forbedring.

– Vi har jo prøvd ut en del forskjellige spillere, og så er det først og fremst treningskamper som har utgjort FIFA-rankingen nå. For meg var faktisk de to siste kampene bra, for jeg fikk de svarene jeg følte at jeg trengte. Nå føler jeg at jeg har et bra grep over spillerne som er aktuelle, sier han.

Nordens stygge andunge

Dansk jubel. Foto: Liselotte Sabroe/scanpix Danmark / NTB scanpix

Danmark, Sverige og Island er alle klare for VM neste år – og alle tre nasjonene er plassert høyt opp på FIFA-rankingen.

Danmark er helt oppe på 12. plass, mens Sverige og Island har plassert seg på henholdsvis 18. og 22. plass.

Svensk jubel. Foto: Jonas Ekströmer/tt / NTB scanpix

Det norske landslaget er på mange måter den stygge andungen i Norden akkurat nå, med sin 84. plass. Mens de andre nordiske landene opplever historisk suksess henger fortsatt Norge langt bak.

Islandsk jubel. Foto: Haraldur Gudjonsson / AFP

– Når er Norge oppe på de andre nordiske landene sitt nivå?

– Det er vanskelig å si. Det er ikke lett å komme opp dit på rankingen, og det Island har gjort er en fantastisk prestasjon. Alle tre har gjort det mye bedre enn oss. Danmark har veldig bra spillermateriale, mens Sverige har bygget opp et sterkt kollektiv.

– Men, det finnes forutsetninger for å gjøre det i Norge også, sier landslagstreneren.