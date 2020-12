– Det er fortsatt en kjensgjerning at idretten ikke har kommet langt nok i likestillingen. At herrer skal ha mye mer enn kvinner for en seier er feil, sier sportssjef for kombinertlandslaget, Ivar Stuan, til NRK.

Som i fotball – hvor LSK-kvinnene så vidt går i pluss med inntektene fra mesterligaen, mens Moldes herrelag får inn over 70 millioner i Europaligaen – tjener kombinertkvinnene langt mindre enn herrene for seier i verdenscupen.

Sponsor vil betale

Skulle for eksempel Norges største håp – Gyda Westvold Hansen – vinne verdenscupåpningen, får hun 2800 sveitsiske franc. For Jarl Magnus Riiber ligger premien på 8000. Dette tilsvarer omkring 50.000 norske kroner i forskjell.

NATURLIG: Siden idretten er så ny, mener Gyda Westvold Hansen det ikke er så rart at kvinnene får mindre i premiepenger. Foto: Geir Olsen / NTB

Hansen selv har ikke tenkt mye over problemstillingen.

– Det er en ganske ny idrett, så det er kanskje naturlig at det blir sånn. Men etterhvert får vi håpe man blir mer likestilt, sier hun.

Sportssjefen mener derimot det ikke er bra nok.

– Det er vondt å kjenne på og veldig urettferdig. Det brukes gode argumenter om markedskrefter og TV-penger, men i 2020 burde vi ha kommet mye lenger, sier Stuan, som mener premiepotten burde være like stor hos begge kjønn fra start.

På grunn av dette har hovedsponsoren til kombinertlandslaget, OBOS, nå sagt at de vil betale mellomlegget. Det vil si at boliggiganten går inn med 50.000 kroner til vinneren av kombinert-åpningen, dersom hun er norsk.

FÅR IKKE LIKE MYE: Dersom Gyda Westvold Hansen vinner et verdenscupløp i Ramsau får hun rundt 50.000 mindre enn en herreløper får for samme plassering. Foto: Heiko Junge / NTB

– Vi mener det må være like muligheter for kvinner og menn. Det gjelder i arbeidslivet og i idretten, sier Daniel Kjørberg Siraj, konsernsjef i OBOS.

– For oss er dette først og fremst et samfunnsansvar, men det handler også om å posisjonere oss som en bedrift som er opptatt av like muligheter for kvinner og menn, forklarer konsernsjefen.

– Per nå ingen verdi på kvinnekombinert

Rennsjef i FIS, Lasse Ottesen, sier seg enig i at det burde være likt for kvinner og menn, men bedyrer at det ikke lar seg gjøre.

– Vi i FIS har som målsetting at vi får samme premiepenger for kvinner og menn. Det er det ingen tvil om, og vi jobber i den retningen, sier han, før han utdyper ytterligere:

– Vi har per nå ingen verdi på kvinnekombinert, fordi det ikke har vært på markedet. Nå får vi forhåpentligvis gode TV-tall og kan vise oss frem på den måten.

– Er det ikke FIS som har ansvaret for at kvinneutøverne har mulighet til å vise seg frem i internasjonale konkurranser?

– Jo, det er det helt klart. Helt siden 2014, hvor vi hadde første sommerrenn for damekombinert har vi bygd sten på sten. Fra ingenting i 2013, til verdenscup i 2020 har det gått fort.

Øker neste sesong

At man først i 2014 satset på kvinnekombinert er heller ikke heldig, mener han.

VIL HA LIKE PREMIER: Renndirektør i FIS, Lasse Ottesen, sier de skal øke premiepengepotten til kvinnene allerede neste år, og at målet er at de får like mye som herrene. Foto: Geir Olsen / NTB

– Uten å bebreide eller skyve skylden over på noen andre, så startet jeg i 2011. Hva som skjedde på 80- og 90-tallet, da man skulle startet, var at holdningen til kvinnekombinert var en helt annen.

Han påpeker at allerede fra neste år vil premiepengene til kvinnene økes med 25 prosent, noe som allerede er bestemt.

– Vinnerpremien neste sesong er på 4500 sveitsiske franc. Det er bedre enn i dag, og vi har ikke bedt om en økning hos herrene.