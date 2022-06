En kvinne med budskapet «Vi har 1028 dager igjen» på en t-skjorte låste seg fast til nettet under Casper Ruuds semifinale i Roland Garros-turneringen.

– Vi er i 2022, og det er på tide å møte virkeligheten. Verden som politikerne sender oss i retninv av er en verden som Roland Garros ikke lenger vil kunne eksistere i, skriver kvinnen, som ifølge nettstedet som står på t-skjorten er 22 år gammel.

Hun brukte en ståltråd til å lenke seg fast til nettet midt på banen. Forvirringen var stor blant publikum på Philippe Chatrier i Paris. Denne type markeringer er sjelden var i tennis, og stillheten gikk raskt over til pipekonsert da spillet måtte avbrytes.

– I dag gikk jeg inn på banen fordi jeg ikke lenger kan ta sjansen på å ikke gjøre noe i møte med klimakrisen.

LÅSTE SEG FAST: Her hekter kvinnen seg fast til nettet, hvor hun ble værende i flere minutter før vaktene bar henne av banen. Foto: GONZALO FUENTES / Reuters

Demonstrasjonen fant sted skjedde mens Ruud ledet 4–1 i tredje sett på stillingen 1–1 i sett.

Kvinnen ble sittende på kne ved nettet i flere minutter, mens arrangøren forsøkte å finne redskaper til å få henne fjernet. Demonstranten ble etter hvert bært ut av banen til øredøvende pipekonsert fra publikummet som var kommet for å se tennis.

BÅRET BORT: Tre vakter fjerne demonstranten mot hennes vilje. Foto: YVES HERMAN / Reuters

Vanskelig start på kampen

Den seige grusen så ikke ut til å gjøre nordmannens fremste våpen – forehanden – noen tjenester. Rafael Nadal snakket om at de trege forholdene passet spillere med en annen spillestil bedre på sin pressekonferanse. Og det så slik ut da Marin Cilic tok det første settet etter å ha brutt Ruuds serve to ganger.

Ruud gestikulerte tydelig frustrert mot tribunen etter å ha havnet under 0–40 da han servet for seieren i andre sett, men klarte å holde hodet kaldt. Nordmannen hentet inn forspranget og sikret andre sett etter fem strake poeng på egen serve.

Ruuds kamper i Roland Garros Ekspandér faktaboks 1. runde: Jo-Wilfried Tsonga (296) 6–7, 7–6, 6–2, 7–6 2. runde: Emil Ruusuvuori (61) 6–3, 6–4, 6–2. 3. runde: Lorenzo Sonego (35) 6–2, 6–7, 1–6, 6–4, 6–3. 4. runde: Hubert Hurkacz (13) 6–2, 6–3, 3–6, 6–3. Kvartfinale: Holger Rune (40) 6–1, 4–6, 7–6, 6–3. * Plass på verdensrankingen i parentes.

Problemene tårnet seg opp for kroaten i tredje sett. Etter et tosifret antall upressede feil, brøt Ruud for andre gang til 3–0.

Men så ble kampen avbrutt.

Møter historiens beste

Nadal vant den andre finalen etter at Alexander Zverev tråkket over og måtte trekke seg på stillingen 7–6, 6–6 i andre sett.

Nadal spiller søndag sin 14. finale i den franske Grand Slam-turneringen. Spanjolen har vunnet samtlige av de foregående 13 finalene, og er historiens mestvinnende på Roland Garros-grusen.

Den spanske gruskongen står med kun tre tap i Paris. Robin Söderling slo ham ut i den 4. runden i 2009, før Novak Djokovic tok skalpen på Nadal i 2015 og 2021.

PS! Finalen spilles søndag, klokken 15.00. Lørdag møtes Iga Swiatek og Coco Gauff i kvinnenes finale.