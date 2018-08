Kvalheim om norsk superduo: – Nå frykter verden dem

For de to sandvolleyball-spillerne har det vært en eventyrlig sommer. De siste ukene har de blitt europamestere, vunnet to majorturneringer og mandag ble de ranket som klodens beste lag.

Jan Kvalheim, som sammen med Bjørn Maaseide var den siste norske duoen som toppet verdensrankingen på 90-tallet, understreker at suksessen ikke er et blaff.

– Tidligere var det sånn at vi fryktet USA og Brasil, men nå frykter de og resten av verden blokka til Anders (Mol) og spillet til Christian (Sørum). Jeg tror det er mange som vil være redde for å møte dem, og det er en stor fordel.

BLOKK: Duoen slo i helgen polakkene Michal Bryl and Grzegorz Fijałek i finalen av majorturneringen i Wien. Foto: Ronald Zak / AP

Hans tidligere makker Bjørn Maaseide har også fulgt de to ungguttene over lang tid. Han mener at måten de to utfyller hverandre på, er en viktig suksessfaktor:

– Christian Sørum får mesteparten av servene og bryter veldig godt. Og når han tar baller i forsvar slår, han dem ofte inn til poeng, så de er et veldig effektivt lag, sier Maaseide.

– Ekstreme egenskaper

Guttedrømmen til Mol har alltid vært å kunne leve av å spille sandvolleyball, men 21-åringen er overrasket over hvor fort de har nådd toppen.

– Vi hadde som mål for året å ta medalje i World Tour, men at vi skulle ende opp som det beste laget i verden hadde jeg aldri, aldri sett for meg. Det er bare helt sjukt hvor fort det har gått, sier han til NRK.

Det er ikke bare den norske duoen som er overrasket. Jan Kvalheim har de siste ukene fått tekstmeldinger og e-poster fra hele verden, og alle handler om det norske laget.

BEDRE: Jan Kvalheim og Bjørn Maaseide mener at Mol/Sørums prestasjon er større enn deres. De mener at bredden i sporten var mindre på 90-tallet. Foto: Erik Johansen / NTB scanpix

– Jeg mener at i sandvolleyball må du ha noen ekstreme egenskaper og den blokka til Anders Mol er ekstremt høy. Jeg tror ikke det er noen blokkspillere i verdensserien som har så høy rekkevidde som han, sier Kvalheim.

– Dominert

Når Mol forteller om første gang han spilte med Christian Sørum, forteller han at den alltid flyktige kjemifølelsen var der tvert.

– Vi spilte sammen for første gang i en turnering i 2016. Da hadde vi aldri spilt sammen og måtte gjennom en kvalifisering, men vi klarte faktisk å komme på femteplass i det som kanskje var årets turnering. Det sier litt om hvor bra kjemien var fra starten, sier han.

Blokk-kjempen er nå hjemme i Bergen for å slappe av før den siste turneringen i verdensserien, som spilles i Hamburg om en ukes tid. Og selv om han ikke vil ta helt av, tar han litt av.

– Nå har vi spilt utrolig mange kamper på et høyt nivå og hele tiden blitt «pushet» til vårt ytterste. Det har vært viktig for vår utvikling, men vi har tatt nivået og nesten dominert de siste turneringene, sier Mol.